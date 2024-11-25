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Відключення світла: як діятимуть графіки 26 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відключення світла: як діятимуть графіки 26 листопада
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений
фото: glavcom.ua

Відключення пов'язані з пошкодженнями енергосистеми після атаки РФ

Завтра, 26 листопада, відключення світла діятимуть починаючи з 7:00 до 21:00. Про це повідомляє «Укренерго».

Коли не буде світла 26 листопада:

  • 7:00 – 10:00 – одна черга відключень;
  • 14:00 – 21:00 – одна черга відключень.

Зазначається, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ 17 листопада.

«Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – йдеться в повідомленні.

Як наголошує пресслужба компанії, протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений.

«Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком», – повідомляє «Укренерго».

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Зазначимо, сьогодні, 25 листопада, в Україні буде застосовано одну чергу відключень світла. Графіки діятимуть лише декілька годин.

Нагадаємо, в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну систему України.

Як відомо, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більш як 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

До слова, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях через російську атаку 17 листопада. Тоді постраждала енергетична інфраструктура України.

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Теги: енергетика електроенергія Укренерго відключення світла

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