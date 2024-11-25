На Волині сталася масова бійка зі стріляниною за участю патрульних

Двоє осіб затримано, відкрито кримінальне провадження

24 листопада в Ковелі Волинської області стався конфлікт між правоохоронцями і водієм, який порушив правила дорожнього руху. Про це повідомила патрульна поліція регіону.

«Приблизно о 15.00 патрульні зупинили автомобіль Jeep, водій якого порушив ПДР. Під час складання адміністративних матеріалів перехожий поцупив ключі від автомобіля патрульних. Поліцейські наздогнали чоловіка. Спілкуючись із патрульним, він поводився вкрай агресивно й конфліктував, інспектори почали затримувати нападника. У цей момент декілька перехожих втрутились у конфлікт», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці стверджують, що одна з поліцейських зробила попереджувальний постріл угору, аби подати сигнал тривоги і викликати допоміжні сили.

«Учасники бійки, користуючись метушнею, сіли в автомобіль Volkswagen і втекли з місця події. Незабаром поблизу АЗС патрульні зупинили вказаний автомобіль і затримали правопорушників», – зазначили в поліції.

Двоє осіб затримано, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Патрульна поліція також опублікувала відео, яке було знято нагрудною камерою. На ньому чути постріл під час бійки між кількома людьми.

Український воєнний журналіст Андрій Цаплієнко опублікував у Telegram інші відео з Ковеля і зазначив, що місцеві ЗМІ стверджували, нібито інцидент пов'язаний із мобілізацією.

«Чоловік відмовився добровільно поїхати з поліцейськими до територіального центру комплектування, через що його силоміць скрутили й повалили на землю. Ситуація швидко загострилася, перерісши в масову бійку, під час якої пролунали постріли», – зауважив він.

Нагадаємо, що в одному з готелів Києва у ніч проти 23 листопада сталася стрілянина, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік, ще кілька людей отримали поранення. Про це повідомила Поліція Києва. Зазначається, що у приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт, а опісля – бійка, під час якої один із фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів.

Пізніше з′явилася інформація про затримання чоловіка, який влаштував стрілянину в столичному готелі та вбив відвідувача.