«Укренерго» оновило графіки відключення світла на 21 листопада

З 19:00 по 22:00 діятиме одна черга відключень світла

Сьогодні, 21 листопада, у більшості областей змінився обсяг застосування заходів обмеження споживання. Надалі до 19:00 застосовуватимуться три черги відключення світла. Про це повідомляє «Укренерго».

З 14:00 по 19:00 застосовуватимуться три черги відключень, з 19:00 по 22:00 – одна.

«Увага! Час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго», – наголошує «Укренерго».

Нагадаємо, в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну систему України.

До слова, через російську атаку 17 листопада постраждала енергетична інфраструктура України. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях.