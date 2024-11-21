Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укренерго» оновило графіки відключення світла на 21 листопада

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Укренерго» оновило графіки відключення світла на 21 листопада
колаж: glavcom.ua

З 19:00 по 22:00 діятиме одна черга відключень світла

Сьогодні, 21 листопада, у більшості областей змінився обсяг застосування заходів обмеження споживання. Надалі до 19:00 застосовуватимуться три черги відключення світла. Про це повідомляє «Укренерго».  

З 14:00 по 19:00 застосовуватимуться три черги відключень, з 19:00 по 22:00 – одна.

«Увага! Час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго», – наголошує «Укренерго».  

Нагадаємо, в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну систему України.

До слова, через російську атаку 17 листопада постраждала енергетична інфраструктура України. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях.

Читайте також:

Теги: відключення відключення світла електроенергія енергетика Укренерго Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військові на фронтті
Як працюють навчальні центри ЗСУ. Репортаж, який наробив галасу
14 листопада, 14:07
«На жаль, в ситуації, у якій опинилась Україна, пігулки окремих косметичних змін вже не допоможуть»
(Р)еволюція, як шанс на виживання
11 листопада, 08:53
Росіяни атакують Шахтарськ та Богоявленку
Окупанти захопили село Левадне та атакували Шахтарське і Богоявленку – Deep State
27 жовтня, 06:10
Сукупно збитки економіки будуть значно вищі
Країна може втратити $5 млрд ВВП вже до 2030 року. Експерт оцінив наслідки запровадження екологічного мита
29 жовтня, 12:56
Військовослужбовцю вручено клопотання про обрання запобіжного заходу
Привласнив кошти, зібрані для ЗСУ. Військовий отримав підозру
15 листопада, 21:59
Прикордонники знищили російський прапор на Чернігівщині (відео)
Прикордонники знищили російський прапор на Чернігівщині (відео)
16 листопада, 09:51
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
Вчора, 06:35
Дмитро Пєсков зробив заяву про нову ядерну доктрину РФ
Оновлена ядерна доктрина Росії. Пєсков пригрозив Україні
19 листопада, 11:23
21 листопада 2013 року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту
У Києві до Дня гідності та свободи відбудеться низка заходів: список
Сьогодні, 07:15

Суспільство

Нардепи у Раді незвично привітали вихід української відеогри, на яку чекали мільйони
Нардепи у Раді незвично привітали вихід української відеогри, на яку чекали мільйони
Удар по Україні міжконтинентальною ракетою. Дипломат роз'яснив план Путіна
Удар по Україні міжконтинентальною ракетою. Дипломат роз'яснив план Путіна
Названо найбільш складні для обміну категорії військовополонених
Названо найбільш складні для обміну категорії військовополонених
Стало відомо, скільки дітей у Криму мають можливість вивчати українську в школах
Стало відомо, скільки дітей у Криму мають можливість вивчати українську в школах
«Укренерго» оновило графіки відключення світла на 21 листопада
«Укренерго» оновило графіки відключення світла на 21 листопада
«Смерть тут усюди»: як живуть цивільні на Донеччині (фото)
«Смерть тут усюди»: як живуть цивільні на Донеччині (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 листопада: ситуація на фронті
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 листопада 2024
30K
Померла ексспівачка Національної опери, яка називала українські школи «бидлячими»
24K
Умови Кремля для припинення війни у 2025 році
22K
Пошкодження кабелів у Балтійському морі: капітаном китайського судна виявився росіянин
13K
У «Резерв+» з'явилася відстрочка від мобілізації для ще однієї категорії людей

Новини

«Метінвест» підписав декларацію з урядом Італії щодо заводу з виробництва зеленої сталі на українській сировині
Сьогодні, 14:57
Нові катери та екіпажі: Сталевий фронт візвітував про допомогу Силам оборони обороняти морські кордони України
Сьогодні, 12:35
У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 07:39
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Похолодання та дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Сьогодні, 06:00
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua