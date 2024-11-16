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Трамп визначився із кандидатом на посаду прессекретаря Білого дому

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Трамп визначився із кандидатом на посаду прессекретаря Білого дому
Трамп визначився із людиною на посаду прессекретаря Білого дому
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп заявив, що прессекретарем Білого дому після його інавгурації стане людина із його минулої адміністрації

Обраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатурою на пост прессекретаря Білого дому. На цю посаду він запропонував Керолайн Лівітт, яка раніше працювала в його адміністрації. Про це повідомляє видання Axios.

Зазначається, що Лівітт була національною прессекретаркою передвиборчої кампанії Трампа, а також під час його першого президентського терміну працювала помічницею прессекретаря.

У 2022 році 27-річна Лівітт балотувалася до Конгресу від штату Нью-Гемпшир, однак зазнала поразки від чинного сенатора-демократа.

Оголошуючи свій вибір, Трамп охарактеризував Лівітт як «розумну та жорстку», а також відзначив її як «високоефективного комунікатора».

«Я впевнений, що вона досягне успіху на подіумі та допоможе донести наше послання американському народу, адже ми прагнемо знову зробити Америку великою», – зазначив він.

Очікується, що нова адміністрація Трампа може змінити традиційний підхід до роботи пресслужби в залі для брифінгів імені Джеймса Бреді. Хоча Асоціація кореспондентів Білого дому відповідає за розподіл місць на щоденних брифінгах, саме Білий дім встановлює правила для роботи прессекретарів.

За даними Axios, Трамп зробив боротьбу з традиційними медіа одним із ключових пунктів своєї кампанії, неодноразово критикуючи «фейкові новини» та окремі видання на своїх мітингах. Крім того, в команді прессекретарів можуть з’явитися нові обличчя, зокрема подкастери, YouTube-блогери та впливові особи в соцмережах, що відображає пріоритети Трампа у комунікації.

Нагадаємо, Трамп офіційно запропонував Дуга Бергама на посаду глави Міністерства внутрішніх справ, а також планує призначити його головою новоствореної «Національної енергетичної ради».

Як повідомлялося, Трамп визначився з кандидатурою на посаду заступника генерального прокурора США, а також з помічниками для нього. Ці посади обіймуть адвокати обраного президента.

Раніше Дональд Трамп обрав сенатора Марко Рубіо на посаду держсекретаря США. Бізнесмени Ілон Маск та Вівек Рамасвамі матимуть посади глав Департаменту державної ефективності (DOGE). За словами Трампа, підприємці допоможуть владі скоротити марнотратство у країні.

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Теги: Дональд Трамп прокурор президент YouTube правила Марко Рубіо США вибори у США

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