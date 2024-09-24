Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Позовом до НКРЕКП компанія «Укренерго» може спровокувати нову боргову кризу в енергетиці – адвокат

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Позовом до НКРЕКП компанія «Укренерго» може спровокувати нову боргову кризу в енергетиці – адвокат
Чи загрожує енергетиці нова хвиля боргів?
фото: unian.ua

Чому «Укренерго» вимагає перегляду оплати за відновлювану енергію

Компанія «Укренерго» своїм позовом до Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо оскарження вартості затвердженої послуги зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел може створити нову проблему із боргами в енергетиці. Про це написав Олександр Трохимець, голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України, уточнивши, що справа стосується затвердження послуги «Укренерго» щодо послуги з ВДЕ за березень-серпень 2022 року.

«Цей позов є досить дивним, оскільки НЕК «Укренерго» не мав жодних претензій до розміру послуги, тоді коли її розрахував Гарантований покупець, погоджувало саме НЕК «Укренерго», а фінально затверджував Регулятор», – написав Трохимець.

«Чому претензії з’явились саме зараз і чому компанія демонструє свою непослідовність – питання відкрите», – додав він.

При цьому, він розповів про потенційні наслідки цього спору. За словами Трохимця, якщо виграє позивач, то це обернеться новою хвилею боргових проблем на ринку електроенергії.

«Простіше кажучи, «Укренерго» отримає можливість піти до Гарпоку та вимагати від нього повернення 0,8 мільярда вже сплачених по послузі з ВДЕ коштів та не виплачувати 5,6 млрд, які нараховані, але ще не сплачені», – заявив адвокат.

На його думку, це призведе до того, що виробники з ВДЕ не лише не отримають 5,6 млрд грн, а ще й будуть вимушені «повернути» сплачені їм 0,8 млрд грн. Або ж цю сплачену суму їм зарахують як погашення боргів за вироблену електроенергію з ВДЕ в інші періоди.

«Це на рівному місці відкриває нову проблему, яка активній розбудові ВДЕ тільки заважатиме», – підкреслив адвокат.

Він вважає, що розгляд цієї та інших подібних справ в енергетиці будуть чудовим маркером того, чи збирається держава взагалі вирішувати проблему величезного дефіциту потужності в енергосистемі, який у найближчі роки можна зменшувати виключно завдяки будівництву зеленої генерації.

Як повідомлялося, борг ДП «Гарантований покупець» перед інвесторами у відновлювальну енергетику вже сягнув близько 16 млрд грн. Він виник через недоплати з боку компанії «Енергоатом». Ще 28,9 млрд грн боргу перед інвесторами у ВДЕ має «Укренерго» через дефіцитний тариф на передачу електроенергії – він заважає компанії повністю розрахуватися за збільшення частки електроенергії з ВДЕ.

Читайте також:

Теги: НКРЕКП українці Енергоатом Україна Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Реальна війна показала, що технологіями можна захистити бійців, покращити їхню ефективність, але самих бійців замінити неможливо
Без піхоти навіть із мільярдами дронів воювати неможливо
16 вересня, 22:03
Сьогодні Нацбанк випускає обігові монети номіналом 10 і 50 копійок, а також 1, 2, 5 і 10 гривень
Копійку замінять на шаг. Чому фінансисти критикують «історичне» рішення Нацбанку? Гроші
2 вересня, 21:15
Збірна України виграла восьму медаль Паралімпіади-2024
Паралімпіада-2024: легкоатлетика Наталія Кобзар виборола срібло
30 серпня, 22:13
Плавчиня Анна Стеценко здобула дві нагороди за день на Паралімпіаді-2024
Україна здобула вже 19 медалей на Паралімпіаді-2024
31 серпня, 22:29
У всіх регіонах України упродовж доби 12 вересня не прогнозується відключення світла
Чи будуть відключення світла 12 вересня: прогноз «Укренерго»
11 вересня, 19:02
У лютому 2022 року військові підірвали міст у Демидові через річку Ірпінь, щоб зупинити ворога
Підірвані мости на Київщині. Ревізія встановила: дорожники при відбудові «малювали» суми зі стелі
14 вересня, 10:00
Кір Стармер про дозвіл Україні на використання долекобійних ракет по РФ
Дозвіл на удари вглиб РФ: прем’єр Британії повідомив, чи ухвалено рішення
14 вересня, 12:38
У рамках конференції BioGeNext, яка триває зараз у Києві і співорганізатором якої є ІМБГ, предствалено стенд, присвячений загиблим вченим
Стало відомо, скільки вчених убила Росія від початку повномасштабного вторгнення
19 вересня, 12:16
Основним напрямком поставок Німеччини є протиповітряна оборона, у тому числі зенітно-ракетний комплекс Patriot
Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: що до нього входить
19 вересня, 15:20

Економіка

Позовом до НКРЕКП компанія «Укренерго» може спровокувати нову боргову кризу в енергетиці – адвокат
Позовом до НКРЕКП компанія «Укренерго» може спровокувати нову боргову кризу в енергетиці – адвокат
«Гармонізація» тарифів «Укрзалізниці» призведе до закриття добувних підприємств – керівниця асоціації
«Гармонізація» тарифів «Укрзалізниці» призведе до закриття добувних підприємств – керівниця асоціації
Мінімальний розмір допомоги по безробіттю зросте: нардепка назвала дату
Мінімальний розмір допомоги по безробіттю зросте: нардепка назвала дату
Два майори, одна Доліна і багато фалоімітаторів. Як росіяни задонатили $1 млрд на ЗСУ
Два майори, одна Доліна і багато фалоімітаторів. Як росіяни задонатили $1 млрд на ЗСУ
«Укрзалізниця» має відмовитися від «зрівнялівки» тарифів і запровадити європейський ринковий підхід – ЗМІ
«Укрзалізниця» має відмовитися від «зрівнялівки» тарифів і запровадити європейський ринковий підхід – ЗМІ
Борги в енергетиці можуть призвести до погіршення ситуації в галузі – ексзаступник міністра
Борги в енергетиці можуть призвести до погіршення ситуації в галузі – ексзаступник міністра

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
51K
Китай закликав країни відмовитися від «закону джунглів»
28K
Вибух ядерної російської ракети «Сармат»: коментар Кремля
25K
Відключення світла: як діятимуть графіки 24 вересня
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2024
24K
Прогноз магнітних бур на 23-25 вересня: якою буде сонячна активність

Новини

Місія МАГАТЕ на Курській АЕС: Голова ядерного агентства ООН заявив про терміни перебування
Сьогодні, 07:45
Зустріч Зеленського із світовими лідерами та різкі заяви Трампа: головне за ніч
Сьогодні, 07:13
«Ми ближче до миру, ніж ми думаємо», – Зеленський про швидке закінчення війни
Сьогодні, 06:31
Трамп не дуже ввічливо охарактеризував Зеленського під час виступу
Сьогодні, 06:04
20 років легендарному «замаху»: де зараз активіст, який кинув яйцем у Януковича
Сьогодні, 05:41
Кремль не хоче миру, а тільки капітуляції України – Інститут вивчення війни
Сьогодні, 05:22

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua