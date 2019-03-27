Рева сказав, скільки грошей заклали у бюджет для багатодітних сімей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На сьогодні в Україні стоять на обліку 334 тис. багатодітних сімей

За третю і кожну наступну дитину родина отримуватиме 1700 гривень

Урядова програма допомоги багатодітним сім’ям, яка передбачає виплати щомісячної фінансової допомоги з 1 квітня, повністю прорахована та забезпечена бюджетними асигнуваннями у розмірі 2,4 мільярда гривень.

Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, інформує Урядовий портал.

«У рамках ініціатив уряду прораховані можливості з 1 квітня 2019 року виплачувати допомогу на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею віку 6 років. Розмір допомоги – 1700 грн щомісяця на кожну дитину. Таку допомогу будуть отримувати всі багатодітні сім’ї. За нашими підрахунками, це 2,4 мільярда гривень до кінця року. Вони закладені в бюджет і будуть виплачені», – сказав Рева.

Він також повідомив, що активно впроваджується і урядова програма «Муніципальна няня», яка дозволяє батькам винаймати помічника по догляду за дитиною і отримувати бюджетну компенсацію за витрати. З початку роботи програми, сказав Рева, подано вже 43 заяви від батьків.

Міністр звернув увагу, що все це не єдині соціальні ініціативи уряду. Попереду реалізація програми «Громади, дружні до дітей» та програми забезпечення об’єднаних громад спеціальним транспортом для перевезення людей з обмеженими можливостями.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України запроваджує з 1 квітня щомісячні виплати багатодітним сім'ям за третю дитину і наступних у віці до 6 років.