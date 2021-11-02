РФ відмовилася збільшити транзит газу через Україну: блакитне паливо дорожчає

Рішення «Газпрому» спровокувало збільшення ціни газу в Європі майже на 9%

«Газпром» відмовився бронювати додаткові потужності для транзиту газу через Україну у 2022 році

Російський «Газпром» не став бронювати додаткові потужності для транзиту газу через Україну і Польщу з першого до третього кварталу 2022 року. Про це свідчать дані угорської платформи RBP.

На цьому тлі ціна газу в Європі зросла майже на 9%. На піку за день вартість грудневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах становила $854 за 1000 кубометрів, свідчать дані біржі ICE.

При цьому, Оператор ГТС України пропонував транзитні потужності обсягом до 9,8 млн кубометрів на добу через газовимірювальну станцію «Суджа» та до 5,2 млн м3 на добу через станцію «Сохрановка», але за підсумками аукціону вони залишилися незатребуваними.

Так само закінчились і два минулих аукціони бронювання – на жовтень і листопад цього року.

Крім цього, «Газпром» відмовився бронювати додаткові потужності щодо прокачування газу польською ділянкою газопроводу «Ямал – Європа». На аукціоні запропонували потужності обсягом до 89 млн м3 на добу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

Раніше Німеччина запропонувала спосіб позбутися газового тиску Росії.