Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну

Путін заявив, що набагато екологічніше використовувати новий газопровід «Північний потік-2»

Президент Росії Володимир Путін придумав новий аргумент проти збільшення поставок газу в Європу через газотранспортну систему України. Таку заяву він зробив під час виступу на міжнародному дискусійному клубі «Валдай».

За словами Путіна, набагато екологічніше використовувати новий газопровід «Північний потік-2».

Як розповів Путін, від поставок газу по дну Балтійського моря викидів в кілька разів менше, ніж від транзиту через Україну.

«Газопровід «Північний потік – 2» – це сучасні технології... Рух газу по дну Балтійського моря взагалі без викидів відбувається... У 5,6 рази викидів менше, ніж при транзиті через ГТС України. Ну тому що старенька вже. Екологи повинні були б сказати, що її потрібно закрити, а вони вимагають збільшити обсяги», - сказав президент Росії.

До слова, напередодні Ціна на газ в Європі підскочила на 20% після відмови РФ збільшити транзит через Україну.

18 жовтня «Північний потік – 2» заповнили технічним газом. За даними оператора, нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн кубометрів, що забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі.

Того ж дня Україна подала заявку на участь у сертифікації «Північного потоку – 2».

Тим часом голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко спростував маніпулятивні заяви російського президента Володимира Путіна, які він зробив, зокрема, щодо обсягів транзиту газу та надійності української ГТС.

Раніше у Росії заявили, що «Північний потік – 2» готовий.

Також у січні–серпні 2021 року транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України сягнув близько 29,45 млрд кубометрів – на 15,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.