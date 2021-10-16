Газова криза в Україні. Коболєв розповів, що може нейтралізувати плани Путіна

Ексголова «Нафтогазу» вважає, що треба терміново зупинити імпорт газу з України

Росія робить все для того, аби європейський ринок отримував якомога менше газу і мав можливість перепродавати його Україні. Проте ситуацію можна виправити, розповів ексголова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв в етері програми «Свобода слова Савка Шустера».

«Зараз світ перебуває в глобальній енергетичній кризі і ми на це не можемо вплинути. На що ми можемо вплинути, так це на ситуацію з «Північним потоком – 2». На жаль, був втрачений такий важливий інструмент, як санкції проти самого оператора та проти керівника. Що дало зараз цьому проєкту рухатися вперед. Цей рух вперед і є головним фактором, чому Росія себе так веде. Путін відчув запах крові, він розуміє, що може зараз перемогти. Для цієї перемоги Росія проводить спецоперацію на європейському ринку газу, яка називається – ми сушимо європейський ринок. Вони зменшують можливість європейського ринку отримувати будь-який газ і перепродавати його нам», – наголосив Коболєв.

За словами ексголови «Нафтогазу», Україна зараз зайшла в серйозну зону ризику напередодні опалювального сезону. «Може статися так, що коли взимку ми захочемо купувати газ в Європі, його там банально не буде або нам його не продадуть. Тоді ми потрапляємо в зону ризику. Я не говорю, що ми не пройдемо цю зиму, я зараз говорю, що ми зайшли в серйозну зону ризику і ми не маємо підтримки одного з найбільших партнерів – Білого дому, яка була раніше. Ми можемо зараз опинитися один на один з європейським інфантилізмом. Ситуація в Україні дійсно не дуже приємна, бо була зроблена дуже велика помилка у травні-червні цього року, коли не було придбано газ українських виробників», – уточнив Коболєв.

Водночас Коболєв розповів, хто може допомогти вирішити газову кризу в Україні: «По-перше, домовлятися з трейдерами, щоб газ залишався в підземці. Треба зупинити той експорт газу, який зараз відбувається. По-друге, треба повертатися за стіл переговорів із американцями, Білим домом, домовлятися про їх підтримку в Східній та Центральній Європі. Треба домовитися з ними про те, що коли буде кризова ситуація, якщо Росія зіграє жорстко, то ми отримаємо імпорт газу. І тоді зона ризику стає набагато меншою».

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