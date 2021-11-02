Уряд Іспанії заявив про запаси газу на 43 дні

Мадрид сподівається на зниження напруження у відносинах між Алжиром та Марокко, через що зупинилося постачання газу

Запаси газу в підземних сховищах країни здатні задовольнити потреби промисловості та населення Іспанії на найближчі півтора місяці

Іспанія забезпечена природним газом на найближчі півтора місяця. Про це розповіла міністр довкілля та енергетики європейської країни Тереза Рібера в інтерв'ю державному іспанському телеканалу TVE, яке було оприлюднено 2 листопада.

За її словами, запаси газу в підземних сховищах країни здатні задовольнити потреби промисловості та населення Іспанії на найближчі 43 дні.

Заява Рібери прозвучала на тлі зупинки постачання газу з Алжиру через трубопровід Магриб-Європа, який проходить через територію Марокко. Це пов'язано з конфліктом між Алжиром і Марокко.

Натомість Алжир запевнив, що продовжить виконувати свої зобов'язання щодо газу і перейде на постачання через трубопровід Medgaz, який іде безпосередньо через Середземне море від алжирського газового родовища Хассі-Рмель в Іспанію, а також постачатиме скраплений природний газ танкерами. Також Алжир пообіцяв у разі потреби збільшити обсяги поставок.

За словами Рібери, Іспанія зараз веде перемовини і з Алжиром, і з Марокко. За її словами, Мадрид сподівається на зниження напруження у відносинах між цими країнами.

До слова, 1 листопада через аварію на трубопроводі в Болгарії без поставок газу залишилися Угорщина та Сербія. Як повідомив гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон, Україна пропонує свої транзитні потужності для мінімізації наслідків для споживачів.

Нагадаємо, напередодні ціни на газ в Європі знову поповзли вгору.

Також в Україні постачальники газу підвищили тарифи на листопад.

Тим часом в Україні бюджетні установи ризикують залишитися без опалення.