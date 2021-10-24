Українські сховища містять більше газу, ніж європейські – Зеркаль

Україна має вирішити питання із екпортерами, аби в країні залишилося більше газу зі сховищ

В українських газосховищах також знаходиться газ европейських експортерів

В українських газосховищах зберігається більше газу, ніж в європейських, проте не весь він належить Україні. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобод»а заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.

«В наших газових сховищах більше газу, ніж у європейських. Але знову ж таки цей весь газ не належить Україні. І тому зараз потрібно вирішувати питання з тими експортерами, які зберігають газ в наших підземних сховищах, для того, щоб цей газ залишався в Україні, але щоб це не було зроблено в порушення законодавства», – зазначила вона.

Зеркаль наголосила, що йдеться про економічне, а не політичне рішення, і переговори про це потрібно вести з трейдерами, які зберігають газ в українських сховищах.

Також Зеркаль повідомила, що наприкінці наступного тижня повинна відбутися зустріч лідерів G20. До порядку включені питання подолання енергетичної кризи.

До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

Раніше цього тижня ціна на газ в Європі підскочила на 20% після відмови РФ збільшити транзит через Україну.

Як відомо, 18 жовтня «Північний потік – 2» заповнили технічним газом. За даними оператора, нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн кубометрів, що забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі.

Того ж дня Україна подала заявку на участь у сертифікації «Північного потоку – 2».

Тим часом голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко спростував маніпулятивні заяви російського президента Володимира Путіна, які він зробив, зокрема, щодо обсягів транзиту газу та надійності української ГТС.

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