Зеленський запропонував Росії знижку в 50% на транзит газу в Європу

Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в ЄС

Знижка буде поширюватися на обсяги природного газу, які перевищують законтрактовані 40 млрд кубометрів в день

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

«Україна пропонує ці додаткові можливості для всіх країн – потенційних транзитерів. Ми хотіли б бачити в якості клієнтів європейські компанії, але ці додаткові можливості доступні і «Газпрому». З огляду на поточний тариф на транзит, знижка складе, як я припускаю, 50%», – підкреслив Зеленський.

Як сказав Зеленський, знижка буде поширюватися на обсяги природного газу, які перевищують законтрактовані 40 млрд кубометрів в день, які Україна вже транспортує в Європу з Росії.

Він підкреслив, що Україна обговорює пропозицію про транспортування газу з Берліном і Брюсселем. За словами Зеленського, очікується, що вони скоро зроблять кроки в практичних переговорах з цього питання, який «безумовно важливий для всієї Європи».

До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

Раніше цього тижня ціна на газ в Європі підскочила на 20% після відмови РФ збільшити транзит через Україну.

Як відомо, 18 жовтня «Північний потік – 2» заповнили технічним газом. За даними оператора, нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн кубометрів, що забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі.

Того ж дня Україна подала заявку на участь у сертифікації «Північного потоку – 2».

Тим часом голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко спростував маніпулятивні заяви російського президента Володимира Путіна, які він зробив, зокрема, щодо обсягів транзиту газу та надійності української ГТС.

Раніше у Росії заявили, що «Північний потік – 2» готовий.

Також у січні–серпні 2021 року транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України сягнув близько 29,45 млрд кубометрів – на 15,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.