Рівень розрахунків побутових клієнтів «Миколаївгаз Збуту» досяг 97% новини компаній



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Із загальної суми розрахунків «Миколаївгаз Збут» отримує 2,2%, левову частку отримують «Нафтогаз» та «Укртрансгаз»

Станом на 1 червня 2019р. ТОВ «Миколаївгаз Збут» повністю розрахувалося з монопольним оптовим постачальником газу НАК «Нафтогаз України» за договором купівлі-продажу газу на 2018 рік.

З початку 2019 року рівень розрахунків за газ з побутовими споживачами м.Миколаєва та Миколаївської області становить 97%, завдяки чому постачальник природного газу зі спецобов’язками ТОВ «Миколаївгаз Збут» зміг погасити заборгованість за 2018 рік перед НАК «Нафтогаз України» в сумі 551 млн грн.

Зазначимо, що левову частку коштів, які споживачі оплачують за природний газ, а саме 87%, отримують оптовий постачальник природного газу НАК «Нафтогаз» та її дочірня компанія АТ «Укртрансгаз». ТОВ «Миколаївгаз Збут» із загальної суми розрахунків за газ отримує 2,2%, що в грошовому еквіваленті становить близько 0,18 грн з 1 куб. м.

Отримані грошові кошти Товариство повністю витрачає на виконання своїх обов’язків з обслуговування споживачів згідно з Правилами постачання природного газу та ліцензійними вимогами.

Досягти таких результатів ТОВ «Миколаївгаз Збут» змогло завдяки злагодженій роботі спеціалістів підприємства з обслуговування населення, підвищенню платіжної дисципліни споживачів, які отримують субсидії, а також напрацьованих нових мобільних сервісів, що дозволили охопити зайняту частину населення, яка не має змоги відвідувати Центри обслуговування клієнтів.

«Такі сервіси як особистий кабінет на сайті 104.ua, мобільні додатки 104 Mobile та 104 MobileLight, Вайбер-бот 7104ua допомагають споживачам легко та швидко передавати показники лічильників газу та сплачувати за газ не виходячи з дому. Підтвердженням цього є зростання кількості онлайн платежів у 2019 році на 50% - з 35,5 тис. платежів до 53,2 тис. платежів. Також, у 2019 році зросла кількість побутових споживачів, які користуються особистим кабінетом, на 7,5% – з 79 тис. до 85 тис. особових рахунків», - розповідає директор ТОВ «Миколаївгаз Збут» Наталія Левченко.

ТОВ «Миколаївгаз Збут» звертається до всіх споживачів щодо необхідності погашення заборгованості за спожитий природний газ у 2019 році, щоб уникнути відключення від газопостачання, стягнення заборгованості в судовому порядку, а також своєчасного отримання субсидій. У випадку відсутності можливості оплати заборгованості в повному обсязі споживач має право укласти договір реструктуризації наявної заборгованості.

«Для укладання договору реструктуризації, а також для вирішення інших питань, пропонуємо нашим клієнтам звертатися до дільниць ТОВ «Миколаївгаз Збут», які знаходяться майже у кожному районі Миколаївської області та безпосередньо у місті Миколаєві. Контакти відділень можна знайти на нашому офіційному сайті», - резюмує Наталія Левченко.