Президент Чехії пояснив, чому не можна допустити перемоги Росії у війні

Петр Павел наголосив на необхідності підтримки України

Агресивні російські дії проти України загрожують підірвати чинний міжнародний порядок. Про це заявив президент Чехії Петр Павел у промові перед чеськими послами, пише ČTK.

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Президент Чехії наголосив на необхідності підтримки України.

Петр Павел уточнив, що перемоги Росії у повномасштабній війні проти України не можна допустити, а «російська агресія і все більша асертивність загрожують підірвати міжнародний порядок, побудований на узгоджених правилах і співпраці».

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«Ми вже маємо досвід, і не потрібно спекулювати на тому, що Росія ніколи не змириться з втратою політичного впливу на нашу країну. І також очевидно, що такий результат надихнув би інші країни, які думають так само, як Росія», – зазначив він.

Окремо Павел пояснив, що вважає підтримку України не лише солідарною та морально правильною, але й критично важливою для забезпечення безпеки Чеської Республіки. Він також закликав створити умови для того, щоб Україна стала повноправним членом ЄС і НАТО після завершення війни і виконання необхідних критеріїв.

Нагадаємо, президент Чехії дозволив понад десятку громадян вступити до ЗСУ.

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