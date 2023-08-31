Wall Street Journal: Україна прорвала головну лінію оборони Росії на півдні

У ЗСУ з'явився шанс звільнити окупований Токмак у Запорізькій області

Українські військові змогли прорвати головну лінію оборони російських загарбників на півдні. Про це повідомляє видання Wall Street Journal.

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За словами журналістів, зараз українські сили працюють над розширенням тріщин у лінії оборони росіян, щоб створити досить велику «дірку» для проходу великої кількості бронетехніки.

«Це схоже на надування м'яча», – сказав журналістам неназваний український офіцер.

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За словами представників розвідувальних служб Заходу, успіхи України останніми днями породили обережний оптимізм у аналітиків і чиновників. Передбачається, що у ЗСУ з'явився шанс звільнити окупований Токмак у Запорізькій області.

Як розповіли журналістам українські солдати, передані США касетні боєприпаси чинять значний вплив на противника. Ба більше, виступ на південь від Оріхового може дозволити ЗСУ пересунути артилерію й атакувати позиції ЗС РФ, які раніше були поза досяжністю.

Ба більше, як ідеться в матеріалі, прорив у Вербове може відкрити шлях до окупованих Росією портових Бердянська і Маріуполя, а просування на південь від Роботиного може поставити під загрозу угруповання ЗС РФ у Токмаку.

Нагадаємо, на Таврійському напрямку триває контрнаступ ЗСУ. Протягом доби артилерійські підрозділи Сил оборони виконали понад 1,2 тис. вогневих завдань.