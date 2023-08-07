Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Одеська ОВА відкриває пляжний сезон: названо терміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Одеська ОВА відкриває пляжний сезон: названо терміни
За словами чиновника, якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім нормам
фото з відкритих джерел

Місцева влада вже найближчими вихідними хоче відкрити пляжний сезон в Одеській області

В Одеській області вже найближчими вихідними хочуть відкрити пляжний сезон. Місцева влада доручила провести підготовку. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram.

За словами чиновника, російський підрив Каховської гідроелектростанції зірвав пляжний сезон у регіоні. Але зараз якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім нормам.

Кіпер розповів, що пляжі мають бути обладнані:

  • захисними сітками, які не дозволяють мінам наближатися до берега;
  • спостережливо-рятувальними постами;
  • буями;
  • гучномовцями;
  • укриттями, що знаходяться неподалік.

Чиновник уточнив, що до 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська районні військові адміністрації мають провести відповідну підготовку та подати акти до Одеської ОВА.

«Закликаю всіх вкластися в терміни, щоб уже цими вихідними Одеська область могла зустрічати туристів. За прогнозом буде до +30, тому чекаємо всіх на наших найкращих у світі пляжах», – додав Кіпер.

Нагадаємо, у селищі Ширяєве Одеської області поховали місцевого жителя Бориса Глушака. 29-річний чоловік помер після того, як йому вручили повістку працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

До слова, Галицький суд Львова виніс вердикт у справі 20-річного одесита Лук’яна Зайцева, котрий потрапив у гучний скандал після того, як слухав пісні російського виконавця Григорія Лєпса у центрі Львова. Суддя Ірина Волоско визнала фігуранта справи винним у дрібному хуліганстві.

Теги: Чорне море вода Одеса пляжі

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор
Що тепер скаже Онуфрій?
23 липня, 09:22
У ніч на 23 липня ворог знову атакував Одесу
Ворог атакував Одесу: очільник ОВА повідомив про наслідки
23 липня, 02:34
Як відзначив секретар РНБО, спроби Росії залякати мають протилежний ефект та катастрофічні наслідки для самої ж країни
Данілов пообіцяв Росії неприємні сюрпризи після атак по півдню України
20 липня, 17:06
Наразі рятувальники ліквідовують наслідки, надають психологічну допомогу людям
Російська атака на Одесу: Нацполіція повідомила деталі
23 липня, 08:32
На місці інциденту працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції
У Будинку профспілок Одеси прогримів вибух: є загиблий (фото)
28 липня, 12:39
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
На Одещині пролунали вибухи
2 серпня, 02:34
Зеленський побував у зруйнованому окупантами Спасо-Преображенському соборі
Зеленський оглянув зруйнований росіянами Спасо-Преображенський собор (відео)
28 липня, 03:19
Український морський безпілотник
CNN показало українські морські дрони, які атакували Крим (відео)
31 липня, 03:15
Сезон у Криму провалено: росіяни більше не хочуть відпочивати, навіть із знижками
Сезон у Криму провалено: росіяни більше не хочуть відпочивати, навіть із знижками
Сьогодні, 15:26

Новини

Одеська ОВА відкриває пляжний сезон: названо терміни
Одеська ОВА відкриває пляжний сезон: названо терміни
Медкомісія визнала придатним до служби: на Одещині після вручення повістки помер чоловік
Медкомісія визнала придатним до служби: на Одещині після вручення повістки помер чоловік
Одеський суддя отримав підозру у хабарництві
Одеський суддя отримав підозру у хабарництві
Росіяни атакували на Одещині іноземні кораблі
Росіяни атакували на Одещині іноземні кораблі
Військком із Одещини, який за час війни став доларовим мільйонером, опинився на фронті
Військком із Одещини, який за час війни став доларовим мільйонером, опинився на фронті
На Одещині військовий бухгалтер привласнив 10 млн грн зарплат морпіхів
На Одещині військовий бухгалтер привласнив 10 млн грн зарплат морпіхів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Вибух у багатоповерхівці Полтави, загибель екснардепа на фронті: головне за ніч
7898
Коли закінчиться війна і що буде з економікою? Макропрогноз НБУ
4133
Хакери залишили оригінальне послання москвичам, які підтримують війну в Україні
3943
Конфіскація землі і майна без рішення суду? Верховна Рада розглядає нову ініціативу «Слуг»
3530
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3224
В Ужгороді священник закликав молитися за примирення «двох великих народів»

Новини

Стало відомо, коли Україна почне виготовляти артснаряди «натовського» калібру
Сьогодні, 17:59
Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Сьогодні, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Вчора, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 01:45

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту