Одеська ОВА відкриває пляжний сезон: названо терміни

За словами чиновника, якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім нормам

Місцева влада вже найближчими вихідними хоче відкрити пляжний сезон в Одеській області

В Одеській області вже найближчими вихідними хочуть відкрити пляжний сезон. Місцева влада доручила провести підготовку. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram.

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За словами чиновника, російський підрив Каховської гідроелектростанції зірвав пляжний сезон у регіоні. Але зараз якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім нормам.

Кіпер розповів, що пляжі мають бути обладнані:

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захисними сітками, які не дозволяють мінам наближатися до берега;

спостережливо-рятувальними постами;

буями;

гучномовцями;

укриттями, що знаходяться неподалік.

Чиновник уточнив, що до 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська районні військові адміністрації мають провести відповідну підготовку та подати акти до Одеської ОВА.

«Закликаю всіх вкластися в терміни, щоб уже цими вихідними Одеська область могла зустрічати туристів. За прогнозом буде до +30, тому чекаємо всіх на наших найкращих у світі пляжах», – додав Кіпер.

Нагадаємо, у селищі Ширяєве Одеської області поховали місцевого жителя Бориса Глушака. 29-річний чоловік помер після того, як йому вручили повістку працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

До слова, Галицький суд Львова виніс вердикт у справі 20-річного одесита Лук’яна Зайцева, котрий потрапив у гучний скандал після того, як слухав пісні російського виконавця Григорія Лєпса у центрі Львова. Суддя Ірина Волоско визнала фігуранта справи винним у дрібному хуліганстві.