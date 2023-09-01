Початок осені, навчання та церковного новоліття. Чому це важливо

Пам’ятаймо, що за можливість розпочати навчання в рідних українських школах, так само, як і молитися в рідних українських храмах, ми вдячні Богові та нашим мужнім воїнам-захисникам

Починаючи будь-яку нову справу, мовимо: «З Богом!». Бажаю нових звершень із вірою та молитвою в серці!

Сьогодні ніби відкриваємо нову главу нашого життя: перший день осені, початок церковного новоліття, початок нового навчального року і перший день за новим, новоюліанським, календарем… Будь-який початок – це завжди нові можливості, але разом із ними – й певна незвіданість, нові випробування, новий досвід, нові звершення, мрії і прагнення. Бажаю всім терпіння, здоров’я і сил, аби гідно зустріти все, що є «за порогом» цього нового відтинку нашого життя.

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Для всіх школярів і студентів, вчителів і батьків, які розпочинають черговий навчальний рік в умовах війни, – молюсь перед Господом за вашу безпеку і захист, за ваше терпіння і сили, за прагнення нести світло науки і реалізовувати всі дані Богом таланти, розвивати їх, використовуючи на благо собі й іншим.

Пам’ятаймо, що за можливість розпочати навчання в рідних українських школах, так само, як і молитися в рідних українських храмах, ми вдячні Богові та нашим мужнім воїнам-захисникам, які платять за це дуже високу ціну – аби Україна мала сьогодення й майбутнє, аби ми мали СВОЮ Україну.

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Наш індикт, новий церковний рік, ми розпочинаємо з переходу на оновлений, сучасний новоюліанський календар, яким вже давно користуються більшість Помісних Православних Церков світу. Ми ухвалили це рішення свідомо, поступово і зважено, соборно – через ухвали Синоду, Архієрейського Собору і Помісного Собору, таким чином зробивши ще один вагомий крок до нашої духовної незалежності від росії – адже новоюліанським календарем користуються більшість Православних Церков світу, зокрема, й ті Церкви, які підтримали нашу автокефалію, нашу помісну Українську Православну Церкву.

Починаючи будь-яку нову справу, мовимо: «З Богом!». Бажаю нових звершень із вірою та молитвою в серці!