Нідерланди нададуть Україні майже тисячу зарядів для дистанційного розмінування

Нова допомога від Амстердаму допоможе нашим захисникам у контрнаступі

Нідерланди передадуть Збройним силам України приблизно тисячу зарядів для дистанційного розмінування. Це допоможе проривати лінії оборони ворога. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час зустрічі з українським колегою Олексієм Резніковим, інформує пресслужба Міноборони України.

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«Зараз, як я знаю, ви стикаєтеся з проблемою мінування територій із дуже великою щільністю. Ми вже допомагаємо зі спеціальним обладнанням для розмінування і намагатимемося цю допомогу розширювати в подальшому. Є рішення, щоб надати приблизно тисячу переносних зарядів для дистанційного розмінування, які можуть робити проходи в інженерних загородженнях», – зазначила нідерландська посадовиця.

Вона підкреслила, що її країна продовжить працювати над задоволенням усіх потреб України, у тому числі у засобах протиповітряної оборони, які є критично важливими для збереження життів наших громадян.

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«Ми були дуже раді оголосити про черговий крок про посилення ППО, а саме передачу винищувачів F-16. Ми вже погодили програми підготовки українських пілотів. Плануємо розпочати навчання в центрі підготовки в Румунії, маємо доступні для підготовки F-16», – заявила Оллонгрен.

Нагадаємо, що Нідерланди та Данія передадуть Україні винищувачі F-16. За даними Міноборони Данії, умови включають успішно відібраний, перевірений і навчений український персонал, а також необхідні дозволи, інфраструктуру та логістику.

До слова, в Україні на сьогодні є лише 26 одиниць техніки для гуманітарного розмінування.

Як повідомлялося, розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів.