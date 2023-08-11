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Зброя для України: США збільшать виробництво снарядів більш як утричі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зброя для України: США збільшать виробництво снарядів більш як утричі
США наразі виготовляють 24 тис. 155 мм снарядів на місяць
фото з відкритих джерел

США вже поставили в Україну понад 2 млн 155 мм снарядів з початку повномасштабної війни

Сполучені Штати Америки мають намір з наступного року наростити виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм до 80 тисяч одиниць на місяць. Нині на місяць виготовляється близько 24 тисяч таких боєприпасів. Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер на брифінгу.

За його словами, Штати вже поставили в Україну понад 2 млн 155 мм снарядів з початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Ми також дозволили швидко збільшити виробництво 155 мм боєприпасів. Таким чином, з 14 тисяч на місяць у лютому 2022 року до приблизно 24 тисяч на місяць в даний час, і ми плануємо вийти на рівень понад 80 тисяч на місяць протягом наступного року», – сказав Райдер.

Спікер Пентагону зазначив, що хоча такі запаси не безмежні і вони витрачаються швидко, американська сторона продовжує «тісно співпрацювати з союзниками і партнерами по всьому світу на цьому фронті».

Відповідаючи на запитання журналістів щодо використання Силами оборони України касетних боєприпасів, переданих Штатами, Райдер заявив про наявність даних, що таке озброєння застосовується по військових об'єктах та цілях.

«У нас є всі ознаки того, що вони застосовують цю зброю на полі бою належним чином. Але, крім усього, що їм потрібно, ми продовжимо тісно співпрацювати, щоб гарантувати, що у них є все необхідне для продовження боротьби та повернення суверенної території», – сказав він.

Як повідомлялося, Україна розраховує вже до кінця 2023 року розпочати виробництво 155-мм артилерійських снарядів стандарту НАТО.

Теги: США зброя війна Україна боєприпаси

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