Газовий шантаж триває. Росія відмовилась бронювати поставки палива до ЄС

Знижувати обсяги бронювання транзиту через трубопровід російська компанія розпочала з 17 грудня, а з 20 грудня взагалі відмовилася від нього

Російський монополіст «Газпром» четвертий день поспіль не бронює польську ділянку газопроводу Ямал-Європа на наступний день під час регулярної сесії бронювання. Про це свідчать підсумки аукціону, який завершився на спеціалізованому майданчику GSA Platform.

Із таким самим нульовим результатом завершилася регулярна сесія бронювання три дні до цього; також потужності не було заброньовано й під час додаткових нічних сесій.

Знижувати обсяги бронювання транзиту через трубопровід російська компанія розпочала з 17 грудня, а з 20 грудня взагалі відмовилася від нього.

У результаті у вівторок газопровід Ямал-Європа перейшов у реверсний режим – наразі ним газ іде з Німеччини до Польщі. Оператор німецької ділянки газопроводу – компанія Gascade, реагуючи на широкий суспільний резонанс, випустила спеціальний запитальник щодо роботи газопроводу в реверсному та змінному режимі.

Щодо ситуації з бронюванням газопроводу Ямал-Європа в управлінні інформації ПАТ «Газпром» журналістам цього тижня заявили: «Газпром» постачає газ згідно з заявками споживачів у повній відповідності до чинних контрактних зобов'язань».

Газопровід Ямал-Європа завдовжки 2 тис. км може прокачувати до 33 млрд куб. м газу на рік. Польською 683-кілометровою ділянкою володіє спільне підприємство EuRoPol Gaz, керує нею національний газотранспортний оператор Gaz-System.

Довгостроковий договір «Газпрому» на транзит через Польщу закінчився рік тому. Відтоді потужності ділянки розподіляють на аукціонах. На газовий рік із жовтня 2020 року до вересня 2021 року «Газпром» забронював потужності на річному аукціоні, далі робив дві місячні броні (на жовтень та листопад 2021 року, викуповуючи 35% потужностей цієї магістралі).

У грудні концерн не бронював потужності газопроводу на місячній основі, використовував його на основі щоденного бронювання. Як засвідчили події останніх днів, це посилило інтригу в питанні постачання імпортного газу до Європи. У деякі дні «Газпром» бронював потужності не на регулярній сесії, а на додатковій (завершується о 3:30 наступного дня). Крім того, компанія почала використовувати короткострокове бронювання на кілька годин.

Нагадаємо, раніше Росія знову зірвала постачання газу до Європи.

На тлі рішення російського монополіста і на новинах про майбутні холоди ціна газу побила історичний рекорд, вартість тисячі кубометрів зросла до $2150.

Напередодні «Нафтогаз» поскаржився Єврокомісії на «Газпром».

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