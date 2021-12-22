Імпорт газу в Україну. Оператор ГТС повідомив гарну новину

Вперше з 2014 року Україна збільшує свої гарантовані потужності для імпорту газу з Європи

Україна створить гарантовані потужності для імпорту газу з Угорщини

Україна вперше з 2014 року збільшує свої гарантовані потужності для імпорту газу з Європи. Про це повідомив у Facebook глава оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон.

«Маю гарну новину до Дня енергетика та Дня дипломата – вперше з 2014 року Україна збільшує свої гарантовані потужності для імпорту газу з Європи. Оператор ГТС України та оператор ГТС Угорщини FGSZ уклали угоду про взаємодію щодо запровадження з 1 січня 2022 року гарантованих потужностей для транспортування природного газу у напрямку Угорщина-Україна», – розповів Макогон.

За його словами, найважливіше в цій угоді – це створення для вітчизняних трейдерів можливості доступу до газу з LNG-терміналу на острові Крк (Хорватія) і, відповідно, диверсифікація джерел постачання газу в Україну.

«Це крок для посилення нашої безпеки і нові можливості для трейдерів з України та Європи», – додав Макогон.

Відомо, що угода дозволить фізично транспортувати щодобово до 8 млн кубів газу з Угорщини до України. Це, наприклад, як денний обсяг споживання газу Києвом, що є найбільшим споживачем газу.

Разом з наявними добовими потужностями зі Словаччини (27 млн кубометрів) загальний обсяг гарантованої потужності для імпорту газу в Україну збільшиться до 35 млн кубів на добу.

Графіка: Sergiy Makogon / Facebook

«Поки угода укладається на тестові три місяці. За цей час ми з угорськими колегами плануємо погодити та налаштували всі технічні й операційні процеси, щоб продовжити її дію з квітня 2022 та надалі збільшувати гарантовані потужності по цьому напрямку», – пояснив глава оператора газотранспортної системи України

Вже з 31 грудня можна буде забронювати потужності для імпорту газу з Угорщини через платформу RBP на щодобових аукціонах. Перший місячний аукціон відбудеться 17 січня.

Зазначимо, «Нафтогаз» поскаржився Єврокомісії на «Газпром».

Також очільник оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон повідомив, що РФ не забронювала наявні вільні транзитні потужності ГТС України на січень попри нестачу газу на ринку Європи.

Днями Росія різко зменшила постачання газу до Німеччини.

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