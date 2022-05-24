Хорватія пропонує Україні свої порти для транспортування зерна

МЗС Хорватії вважає, що хорватські порти на Адріатиці можуть бути коротким шляхом до Північної Африки

Хорватія запропонувала Україні власні порти, розташовані на узбережжі Адріатичного моря, для транспортування українського зерна. Про це заявила держсекретар МЗС Хорватії Андрея Метелко Згомбич, повідомляє Jutarnji List.

Згомбич взяла участь у засіданні Ради ЄС із загальних питань, присвяченому підготовці до двох майбутніх самітів ЄС щодо України, продовольчої безпеки та енергетики.

«Під час обговорення я звернула увагу на те, що хорватські порти на Адріатиці доступні, і що вони можуть бути ефективним і коротким шляхом до Північної Африки», – зауважила вона.

Нагадаємо, до Литви прибув перший поїзд з українським зерном.

До відома, кілька днів тому міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський розповів у інтерв’ю «Голосу Америки», що альтернативи українському зерну немає – тож, якщо не розблокувати одеський порт, у світі розпочнеться продовольча криза.

А сьогодні впливове британське видання The Times зазначило, що, за неофіційною інформацією, європейські військові кораблі планують взяти участь у розблокуванні морських поставок зерна з України. Зокрема, буде розмінований вантажний порт Одеси.

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