До Литви прибув перший поїзд з українським зерном

Українське експортне зерно направляється у порт Клайпеда

Вантажний поїзд, заповнений українським зерном, доїхав до території Литви. Маршрут для цього поїзда був прокладений в об’їзд Білорусі, яка фактично бере участь у російській агресії проти України. Про це повідомляє видання Delfi.

Українське зерно через територію Польщі прибуло на станцію Шештокай. У процесі перевезення взяли участь дві залізничні компанії – польська Lotos Kolej довезла вантаж з України до Литви, а з польського кордону до Шештокая рух зернового поїзда забезпечить литовська LTG Cargo.

Далі українське зерно відправиться у порт Клайпеда, де буде перевантажене на судна.

Перший поїзд не залишиться останнім. Представниця LTG Лаура Габрілавічюте запевнила, що до Литви цього тижня приїдуть ще кілька вантажних потягів з України. «Ми плануємо доставити два поїзди із сільськогосподарською продукцією (олія, кукурудза, зерно), замовлені LTG Cargo в України», – зазначила Габрілавічюте.

Нагадаємо, кілька днів тому міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський розповів у інтерв’ю «Голосу Америки», що альтернативи українському зерну немає – тож, якщо не розблокувати одеський порт, у світі розпочнеться продовольча криза.

А сьогодні впливове британське видання The Times зазначило, що, за неофіційною інформацією, європейські військові кораблі планують взяти участь у розблокуванні морських поставок зерна з України. Зокрема, буде розмінований вантажний порт Одеси.