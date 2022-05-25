Росія готова розблокувати українські порти, але висуває низку умов

Росія обіцяє не заважати суднам-зерновозам, які йтимуть з Одеси на Босфор, але Україна має розмінувати свої\ порти самостійно

Кремль вимагає зняти санкції на російський імпорт

Росія може надати гуманітарні коридори для виходу суден із українських портів у Чорне море, та в обмін на це вимагає послаблення санкційних обмежень. Про такий варіант заявив журналістам заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.

Зокрема, Росія хоче скасування санкцій, які були запроваджені проти експорту та фінансових транзакцій з території країни-агресора.

Крім того, Руденко заявив, що розміновувати акваторію портів українська сторона має самостійно.

Заступник Лаврова, крім того, запевнив, що Росія і зараз не заважає українським суднам рухатися Чорним морем: «Росія готова надати необхідний гуманітарний прохід, що вона робить щодня».

Нагадаємо, кілька днів тому міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський розповів у інтерв’ю «Голосу Америки», що альтернативи українському зерну немає – тож, якщо не розблокувати одеський порт, у світі розпочнеться продовольча криза.

Пізніше впливове британське видання The Times написало, що, за її інформацією, військові кораблі Великої Британії можуть взяти участь у конвоювання українських вантажних суден від Одеси до Босфору.

Пообіцяв сприяти створенню «зеленого каналу» для експорту з України навіть Китай, а Хорватія запропонувала свої порти для транспортування українського зерна.

Тим часом, перша партія вітчизняного зерна доїхала до Литви залізницею, там продовольство буде перевантажене на кораблі у порту Клайпеда.