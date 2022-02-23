Російська агресія спровокувала стрімкий ріст долара: до чого готуватися

Долар виріс щодо гривні на 51 копійку

Національний банк України на середу, 23 лютого, встановив курс долара щодо гривні на рівні 28,99 гривень за долар. Таким чином долар виріс щодо гривні на 51 копійку, що становить максимум з січня 2022 року. Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.

Водночас євро подорожчав на 61 копійку. Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28,99 гривні за долар;

32,90 гривні за євро.

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 22 лютого 2022 року у продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 46 копійок до 29,07 гривень за долар, курс в покупці до 29,05 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 41 копійку до 32,83 гривень за євро.

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня при збереженні ескалації очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,6/28,8 грн.

Офіційний курс гривні до долара на 23 лютого 2022 року встановлений на рівні 28,98 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму з кінця січня 2022 року.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 23 лютого 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,9877 гривень за 1 долар (+0,5031 грн). При цьому курс долара на 22 лютого становить: 28,4846 гривень за 1 долар.

Як розповів Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club, зараз ринок перебуває під пресингом продавців. НБУ активно заливає ринок доларом, щоб збити ажіотаж. Настрої на ринку переважно песимістичні. Ризики ескалації залишаються, і це відображається у стрімкій купівлі на відкритті, пише «Сьогодні».

«Новини змінюються щогодини, і це впливає на ринок і настрої його учасників. Нерезиденти активно виходить з гривні. До розпродажу приєдналися і локальні інвестори, оцінюючи сформовані ризики й гнітюче новинне тло», – каже аналітик. Він вважає, що подальший рух курсу залежатиме тільки від подальших новин.

Як повідомлялося, в обмінних пунктах Києва зранку, 22 лютого, долари можна було придбати за ціною 29,40 грн/дол. По відношенню до євро гривня ослабла на 20 копійок – до 32,70 грн/євро. Також акції російських компаній 21 лютого впали до рекордних показників після обстрілів російською стороною окупованих територій на сході України т

Нагадаємо, курс долара демонструє нестабільність на тлі російської агресії. Раніше представник Банкової повідомив, чого чекати від курсу долара найближчим часом.