Рада планує ввести санкції проти депутатів Держдуми

Також нардепи розглянуть закон про право на цивільну вогнепальну зброю

Народні депутати о 10:00 розпочнуть пленарне засідання Верховної Ради. Сьогодні парламентарі планують розглянути введення санкцій проти депутатів російської Держдуми, які підтримали визнання «ЛДНР».

Крім того нардепи розглянуть закон про право на цивільну вогнепальну зброю. Про це йдеться у порядку денному Ради.

Отже, 23 лютого у Раді під час засідання розглянуть такі законопроєкти:

внесення змін до деяких законів України щодо певних питань управління майном для потреб Збройних Сил України (5801);

щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів (6416);

внесення змін до Податкового кодексу України (5610);

про приєднання України до Конвенції про транскордонний вплив промислових аварій (0140);

про вихід з Угоди про співпрацю держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з незаконною міграцією (0074);

низка законопроєктів про ратифікацію угод з іншими державами.

Напередодні Рада закликала відключити Росію від Swift та впровадити жорсткі санкції.

Раніше стало відомо, що депутати Верховної Ради об’єдналися і створили оборонну коаліцію через російську загрозу.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

23 лютого у відповідь на російську загрозу Австралія застосувала санкції проти російських банків.

Санкції ввела також Японія. Вони передбачають заборону на експорт з «ЛДНР». Також заходи стосуються суверенного боргу РФ і заборони на випуск нових російських облігацій.

До цього Канада оголосила про нові санкції проти Росії у відповідь на визнання Росією «ЛДНР» і введення військ в ОРДЛО. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що направляє до 460 додаткових військовослужбовців в Латвію і прилеглі регіони для підтримки НАТО.

Напередодні президент США Джо Байден оголосив нові санкції проти Росії. Санкції проти Росії торкнуться суверенного боргу РФ та російських еліт, наголосив президент США. 22 лютого президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією «незалежності» фейкових утворень «ДНР» і «ЛНР».

22 лютого на тлі ескалації з боку Москви ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.