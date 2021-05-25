Розенко обізвав справу «Роттердам+» передвиборчим фейком

«Роттердам+» закінчив свою дію з 2019 року. Після цього ціна на електроенергію для споживачів зросла на 50-70%»

Справа «Роттердам+» була одним із фейків, розкручених в рамках передвиборчої кампанії для дискредитації діючої на той момент влади.

Про це заявив колишній міністр соціальної політики Павло Розенко.

«Розбивається ще один фейк, за рахунок якого вони прийшли до влади. Вони ж нам розповідали перед виборами, який поганий і злочинний «Роттердам+» і через це українці переплачують за електрику. І це ж ключове. «Роттердам+» вже закінчив свою дію з 1 липня 2019 року. Що після цього сталося – ціна на електроенергію для побутових споживачів зросла майже на 50-70% і буде ще зростати далі. От вам результат», – заявив ексміністр соцполітики в ефірі телеканалу «Прямий».

За його словами, закриття цієї справи було очікуваним і прогнозованим результатом багаторічних спекуляцій.

Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.