Мінімум три заводи в Україні можуть випускати вакцини – глава МОЗ
Глава МОЗ Віктор Ляшко впевнений, що шанси на запуск випуску вакцин в Україні – великі
Міністр зазначив, що найбільш швидка можливість запуску власного виробництва вакцин – це трансфер технологій
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що на сьогодні в Україні мінімум три заводи можуть налагодити виробництво вакцин.
Про це він сказав в інтерв'ю Lb.ua.
Міністр зазначив, що найбільш швидка можливість запуску власного виробництва вакцин – це трансфер технологій. Але на сьогодні не багато фармацевтичних заводів готові прийняти трансфер технології повного циклу виробництва вакцин.
«Це великі заводи, як мінімум три», – наголосив Ляшко.
За його словами, поки ще немає підписаних меморандумів і немає розуміння, що має гарантувати держава, щоб це сталося. Але переговори йдуть з американськими та європейськими компаніями, а шанси на запуск випуску вакцин в Україні – великі.
Раніше повідомлялося, що українські вчені розробили прототипи вакцин від коронавірусу.
Також епідеміолог Андрій Александрін розповів, що восени ситуація з Covid-19 може стати критичною.
До слова, народна депутатка Вікторія Сюмар заявила, що вакциною проти коронавірусу виробництва Pfizer в Україні масово щеплюють представників влади.
- Місія неможлива? Чи вакцинує Україна дорослих громадян до кінця року
- Доза за дозою. Як часто доведеться вакцинуватися від Covid-19
- Скоро в аптеках? Ліки від Covid-19 – нова надія від Pfizer
- Covid-19: надії на колективний імунітет тануть на очах
- Sputnik V за будь-яку ціну? Що не так з російською вакциною