Мінімум три заводи в Україні можуть випускати вакцини – глава МОЗ

Глава МОЗ Віктор Ляшко впевнений, що шанси на запуск випуску вакцин в Україні – великі

Міністр зазначив, що найбільш швидка можливість запуску власного виробництва вакцин – це трансфер технологій

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що на сьогодні в Україні мінімум три заводи можуть налагодити виробництво вакцин.

Про це він сказав в інтерв'ю Lb.ua.

Міністр зазначив, що найбільш швидка можливість запуску власного виробництва вакцин – це трансфер технологій. Але на сьогодні не багато фармацевтичних заводів готові прийняти трансфер технології повного циклу виробництва вакцин.

«Це великі заводи, як мінімум три», – наголосив Ляшко.

За його словами, поки ще немає підписаних меморандумів і немає розуміння, що має гарантувати держава, щоб це сталося. Але переговори йдуть з американськими та європейськими компаніями, а шанси на запуск випуску вакцин в Україні – великі.

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