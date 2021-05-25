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    Мінімум три заводи в Україні можуть випускати вакцини – глава МОЗ

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    Глава МОЗ Віктор Ляшко впевнений, що шанси на запуск випуску вакцин в Україні &ndash; великі - Мінімум три заводи в Україні можуть випускати вакцини – глава МОЗ

    Глава МОЗ Віктор Ляшко впевнений, що шанси на запуск випуску вакцин в Україні – великі

    Фото: Віктор Ляшко, Facebook

    Міністр зазначив, що найбільш швидка можливість запуску власного виробництва вакцин – це трансфер технологій

    Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що на сьогодні в Україні мінімум три заводи можуть налагодити виробництво вакцин.

    Про це він сказав в інтерв'ю Lb.ua.

    Міністр зазначив, що найбільш швидка можливість запуску власного виробництва вакцин – це трансфер технологій. Але на сьогодні не багато фармацевтичних заводів готові прийняти трансфер технології повного циклу виробництва вакцин.

    «Це великі заводи, як мінімум три», – наголосив Ляшко.

    За його словами, поки ще немає підписаних меморандумів і немає розуміння, що має гарантувати держава, щоб це сталося. Але переговори йдуть з американськими та європейськими компаніями, а шанси на запуск випуску вакцин в Україні – великі.

    Раніше повідомлялося, що українські вчені розробили прототипи вакцин від коронавірусу.

    Також епідеміолог Андрій Александрін розповів, що восени ситуація з Covid-19 може стати критичною.

    До слова, народна депутатка Вікторія Сюмар заявила, що вакциною проти коронавірусу виробництва Pfizer в Україні масово щеплюють представників влади.

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    Теги: здоров'я міністр технології Україна щеплення імунітет вакцинація ліки Віктор Ляшко
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    Мінімум три заводи в Україні можуть випускати вакцини – глава МОЗ