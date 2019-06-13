Розрахунки за газ клієнтів «Дніпропетровськгаз Збуту» досягли 94% новини компаній



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Навіть після збільшення платежів борг за газ клієнтів ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» становить 2,6 млрд грн

Рівень оплати за газ клієнтами ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» досяг 94%. Такі показники вдалося отримати завдяки посиленій роботі компанії із боржниками та запровадженню нових сервісів, які спрощують сплату за газ. Але навіть після скорочення заборгованості, борг за газ клієнтів ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» становить 2,6 млрд грн.

З початку року ТОВ «Дніпропетровськгаз збут», як компанія-постачальник ПСО, перерахувала на рахунки НАК «Нафтогаз України» 3,3 млрд грн, котрі сплатили побутові споживачі газу Дніпропетровщини. Варто зазначити, що із встановленої Кабінетом міністрів ціни газу ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» отримує лише 2,19 %. Ще 8% отримує газорозподільна компанія, а решта – майже 90% - надходить на рахунки компаній групи «Нафтогаз» - оптовому постачальнику НАК «Нафтогаз України» і АТ «Укртрансгаз» за послугу транспортування газу магістральними мережами.

«Покращення якості розрахунків за газ стало можливим завдяки впровадженню нових платіжних сервісів та активній роботі з боржниками. Розрахуватись за спожите паливо можна за допомогою «Особистого кабінету» на сайті 104.ua та через платіжні системи Masterpass, iPay, EasyPay, MEGABANKOnline, Приват 24, Portmone. Крім того, від початку року споживачі можуть сплачувати за газ через чат-бот «7104ua» у месенджері Viber та мобільний додаток «104 MobileLight», - зазначає директор ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» Тетяна Соболь.

Окрім того, позитивної динаміки додає послідовна робота із боржниками. За п’ять місяців поточного року компанією направлено боржникам 77,7 тисяч попереджень про припинення подачі газу. Це на 57% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. На додачу, довелося застосувати відключення від газопостачання для 3,8 тис. злісних неплатників.

Спеціалісти ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут», проаналізувавши ситуацію, дійшли висновку, що забезпечити 100% розрахунки за спожитий газ неможливо через занижені урядом норми споживання для клієнтів без лічильників та введені НКРЕКП обмеження на приведення об’ємів спожитого газу до стандартних умов.