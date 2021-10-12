Шмигаль назвав переваги угоди про «відкрите небо» з ЄС

В Україні будуть діяти такі самі можливості, правила й стандарти в галузі авіаперевезень, як і в держав-членів Євросоюзу

Угода «про відкрите небо» з ЄС безпосередньо наближає українців до доступних авіаперельотів, переконує прем'єр

Підписання угоди про спільний авіаційний простір з ЄС означає, що в Україні діятимуть норми Євросоюзу та очікується збільшення кількості маршрутів. Про це повідомив у Facebook прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Угода «про відкрите небо» з ЄС безпосередньо наближає українців до доступних авіаперельотів. Така угода – це кінець цінових монополій на авіаційному ринку, це збільшення кількості маршрутів, це новий рівень захисту прав споживачів та нові можливості для розвитку туризму в Україні», – написав він.

Як зазначив Шмигаль, в Україні будуть діяти такі самі можливості, правила й стандарти в галузі авіаперевезень, як і в держав-членів Євросоюзу. Такі самі правила будуть функціонувати й щодо безпеки польотів, авіаційної безпеки, організації повітряного pyxy. ЄС визнаватиме українські сертифікати, видані літакам українського виробництва.

За словами прем’єра, «авіаційний безвіз» – це перший з п’яти «безвізів», які планується підписати з ЄС в наступні два роки. Інші чотири: енергетичний, митний, промисловий та цифровий, які так само встановлюють європейські правила гри у відповідних секторах.

Нагадаємо, 12 жовтня Україна і Європейський Союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Згідно з угодою про «відкрите небо», Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів у будь-які країни-члени ЄС. Крім того, будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

Сьогодні також на брифінгу Зеленський закликав ЄС надати Україні європейську перспективу.

Як відомо, 12 жовтня у Києві стартував саміт Україна – ЄС (фото).

На спеціальній церемонії Україна та ЄС підписали угоду про «відкрите небо». Також Київ приєднається до програм «Горизонт Європа» і «Креативна Європа».

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір підписати з Європейським союзом так званий промисловий безвіз на наступному саміті Україна – ЄС.

Зазначимо, Верховна Рада може провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів, важливих для європейської інтеграції України.

Україна та Європейський союз проводять саміти на підставі статті 5 Угоди про асоціацію. Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії. Cаміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі.

У День Незалежності 24 серпня Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту Україна – ЄС. Зеленський розповів про очікування української сторони щодо ключових результатів цієї зустрічі на найвищому рівні, а також про основні елементи проєкту Спільної заяви саміту.