Wizz Air збільшить кількість літаків в Україні майже утричі та запустить 26 нових рейсів
Ідеться про Київ та Львів
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air планує збільшити в Україні кількість своїх літаків з чотирьох до одинадцяти. Про це повідомили представники авіакомпанії, пише avianews.com.
П'ять нових літаків будуть розміщені в Києві (додатково до трьох, що уже базуються в столиці), ще два літаки отримають базу у Львові (додатково до одного авіасудна).
Wizz Air також планує в 2021–2022 роках запустити 12 нових напрямків з Києва, дев’ять із Львова, три з Одеси і два з Харкова.
На карті авіасполучення з Україною у Wizz Air з'явиться чотири нові країни – Іспанія, Франція, Бельгія і Нідерланди.
Сумарно авіакомпанія планує обслуговувати 117 напрямків з України в 22 країни світу.
Нагадаємо, угорський лоукостер Wizz Air анонсував запуск у жовтні ряду нових рейсів, які з'єднають п’ять українських міст з країнами Європи.