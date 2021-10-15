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    Wizz Air збільшить кількість літаків в Україні майже утричі та запустить 26 нових рейсів

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    На карті авіасполучення з Україною у Wizz Air з'являться нові країни - Wizz Air збільшить кількість літаків в Україні майже утричі та запустить 26 нових рейсів
    На карті авіасполучення з Україною у Wizz Air з'являться нові країни
    Фото ТСН

    Ідеться про Київ та Львів

    Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air планує збільшити в Україні кількість своїх літаків з чотирьох до одинадцяти. Про це повідомили представники авіакомпанії, пише avianews.com.

    П'ять нових літаків будуть розміщені в Києві (додатково до трьох, що уже базуються в столиці), ще два літаки отримають базу у Львові (додатково до одного авіасудна).

    Wizz Air також планує в 2021–2022 роках запустити 12 нових напрямків з Києва, дев’ять із Львова, три з Одеси і два з Харкова.

    На карті авіасполучення з Україною у Wizz Air з'явиться чотири нові країни – Іспанія, Франція, Бельгія і Нідерланди.

    Сумарно авіакомпанія планує обслуговувати 117 напрямків з України в 22 країни світу.

    Нагадаємо, угорський лоукостер Wizz Air анонсував запуск у жовтні ряду нових рейсів, які з'єднають п’ять українських міст з країнами Європи.

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    Теги: Київ Львів Франція Нідерланди Бельгія Іспанія Wizz Air
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    Wizz Air збільшить кількість літаків в Україні майже утричі та запустить 26 нових рейсів