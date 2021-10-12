Україна та ЄС підписали угоду про «відкрите небо»

Згідно з угодою про «відкрите небо», будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати європейського перевізника для виконання рейсів в Україну

Європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах

Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів у будь-які країни-члени ЄС. Відповідний документ підписали на церемонії під час саміту Україна – ЄС у Києві.

Угоду підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і верховний представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Згідно з угодою про «відкрите небо», будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Крім того, європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

Раніше представник ЄС заявив, що підписання договору про «відкрите небо» підвищить кількість мандрівників, дасть поштовх туристичній привабливості України. Крім того, в Україну зайдуть нові лоукост-перевізники.

Як відомо, сьогодні у Києві стартував саміт Україна – ЄС (фото). Раніше було оприлюднено порядок денний саміту Україна – ЄС.

Також стало відомо, які угоди можуть підписати на саміті Україна – ЄС.

Зазначимо, Верховна Рада може провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів, важливих для європейської інтеграції України.

«Главкому» ще на початку вересня стало відомо, що Рада перед самітом Україна-ЄС проведе «Європейський день» у парламенті.

Україна та Європейський союз проводять саміти на підставі статті 5 Угоди про асоціацію. Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії. Cаміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі.

У День Незалежності 24 серпня Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту Україна – ЄС. Зеленський розповів про очікування української сторони щодо ключових результатів цієї зустрічі на найвищому рівні, а також про основні елементи проєкту Спільної заяви саміту.