Шмигаль відвідав Центральний залізничний вокзал Києва та нагородив залізничників (фото)

Залізничники від початку російського вторгнення героїчно евакуюють людей, перевозять вантажі військовим, біженцям, оточеним містам

Прем’єр міністр України Денис Шмигаль відвідав Центральний залізничний вокзал у Києві, де нагородив працівників АТ «Укрзалізниця» – «залізних героїв». Про це йдеться на офіційній сторінці прем’єра у Telegram.

«Сьогодні залізниця дійсно стала життєдайною системою країни. Залізничники від початку російського вторгнення героїчно евакуюють людей, перевозять вантажі військовим, біженцям, оточеним містам. Більше того, вони дають віру, що вже зовсім скоро так само надійно й дбайливо повезуть усіх назад – додому», – зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з четверга, 17 березня, почала виконувати ще одну функцію – створення стратегічного запасу харчових продуктів по всій Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Мова йде як про закупівлю найбільш важливих продуктів, так і про розвезення цієї продукції по регіонах.

«Наша мета – створити щонайменше місячний запас продуктів харчування, а також забезпечити таким запасом кожного українця в зоні проведення бойових дій», – пояснив Шмигаль.

Також за три тижні «Укрзалізниця» перевезла майже тисячу вагонів гуманітарки.

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