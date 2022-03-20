  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Шмигаль відвідав Центральний залізничний вокзал Києва та нагородив залізничників (фото)

    Шмигаль нагородив працівників, які щодня допомагають українцям - Шмигаль відвідав Центральний залізничний вокзал Києва та нагородив залізничників (фото)
    Шмигаль нагородив працівників, які щодня допомагають українцям
    фото: t.me/Denys_Smyhal

    Залізничники від початку російського вторгнення героїчно евакуюють людей, перевозять вантажі військовим, біженцям, оточеним містам

    Прем’єр міністр України Денис Шмигаль відвідав Центральний залізничний вокзал у Києві, де нагородив працівників АТ «Укрзалізниця» – «залізних героїв». Про це йдеться на офіційній сторінці прем’єра у Telegram.

    «Сьогодні залізниця дійсно стала життєдайною системою країни. Залізничники від початку російського вторгнення героїчно евакуюють людей, перевозять вантажі військовим, біженцям, оточеним містам. Більше того, вони дають віру, що вже зовсім скоро так само надійно й дбайливо повезуть усіх назад – додому», – зауважив Шмигаль.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Шмигаль відвідав Центральний залізничний вокзал Києва та нагородив залізничників (фото)
    Шмигаль відвідав Центральний залізничний вокзал Києва та нагородив залізничників (фото)
    Шмигаль відвідав Центральний залізничний вокзал Києва та нагородив залізничників (фото)
    Шмигаль відвідав Центральний залізничний вокзал Києва та нагородив залізничників (фото)
    Шмигаль відвідав Центральний залізничний вокзал Києва та нагородив залізничників (фото)
    Шмигаль відвідав Центральний залізничний вокзал Києва та нагородив залізничників (фото)
    фото: t.me/Denys_Smyhal

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» з четверга, 17 березня, почала виконувати ще одну функцію – створення стратегічного запасу харчових продуктів по всій Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Мова йде як про закупівлю найбільш важливих продуктів, так і про розвезення цієї продукції по регіонах.

    «Наша мета – створити щонайменше місячний запас продуктів харчування, а також забезпечити таким запасом кожного українця в зоні проведення бойових дій», – пояснив Шмигаль.

    Також за три тижні «Укрзалізниця» перевезла майже тисячу вагонів гуманітарки.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Київ війна Укрзалізниця Україна окупація Денис Шмигаль #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шмигаль відвідав Центральний залізничний вокзал Києва та нагородив залізничників (фото)