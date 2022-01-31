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    Економіка та фінанси

    Нацбанк суттєво зміцнив курс гривні до долара та євро

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    Офіційний курс гривні до долара на 31 січня встановлений на рівні 28,78 гривень за долар - Нацбанк суттєво зміцнив курс гривні до долара та євро
    Офіційний курс гривні до долара на 31 січня встановлений на рівні 28,78 гривень за долар
    фото: glavcom.ua

    Офіційний курс долара до гривні знизився після досягнення максимуму з 2015 року

    Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 31 січня на рівні 28,78 гривні. Про це свідчать дані регулятора.

    Таким чином, офіційний курс долара до гривні знизився після досягнення максимуму з 2015 року.

    Офіційний курс гривні до євро на сьогодні встановлено на рівні 32,03 грн (28 січня було 32,34 грн).

    Графіка: bank.gov.ua

    Графіка: bank.gov.ua

    До слова, Монобанк помилився з курсом долара, щасливчики накупили валюти на 4,5 млн грн.

    Зазначимо, 27 січня курс гривні перетнув психологічну позначку. За день до цього повідомлялося, що курс долара злетів до чотирирічного максимуму. Аби врятувати гривню, Нацбанк продав за тиждень $300 млн.

    Також експерт розповів, що чекає на гривню у 2022 році.

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    Теги: Національний банк курс валют економіка валютні операції гривня фінанси
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    Нацбанк суттєво зміцнив курс гривні до долара та євро