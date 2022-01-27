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    Мінімум з лютого 2015 року. Курс гривні перетнув психологічну позначку

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    Нацвалюта послабилася до мінімуму із лютого 2015 року. - Мінімум з лютого 2015 року. Курс гривні перетнув психологічну позначку
    Нацвалюта послабилася до мінімуму із лютого 2015 року.
    фото: glavcom.ua

    Сьогодні курс гривні до долара послабився майже на 20 копійок

    У четвер на міжбанківському валютному ринку курс гривні перетнув психологічну позначку 29 грн/долар. Нацвалюта послабилася до мінімуму із лютого 2015 року, свідчать дані minfin

    Сьогодні курс гривні до долара послабився майже на 20 копійок – до 29,00−29,02 грн/долар, до євро – зміцнився приблизно на 1 копійку – до 32,45−32,46 грн/євро.

    Графіка: minfin.com.ua

    Графіка: minfin.com.ua

    У банках курс також наближається до 29 грн/долар.

    Графіка: interfax.ua

    Графіка: interfax.ua

    Напередодні повідомлялося, що курс долара злетів до чотирирічного максимуму.

    Нагадаємо, попереднього тижня вартість американської валюти наблизилася до психологічної позначки. Аби врятувати гривню, Нацбанк продав за тиждень $300 млн.

    Також експерт розповів, що чекає на гривню у 2022 році.

    Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, на сьогоднішній день об'єктивних економічних причин для падіння гривні немає. Однак прогноз може змінитися в разі форс-мажорних обставин.

    «Базовий курс валют – 27-29 грн за 1 долар. Якщо брати, наприклад, курс, який ми прогнозуємо на кінець наступного року, то він становить 28,5 грн. Тобто якихось значних коливань в межах базового сценарію, коли не відбувається нічого форс-мажорного, не очікується», – говорить він.

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    Теги: курс валют гроші гривня Україна фінанси
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    Мінімум з лютого 2015 року. Курс гривні перетнув психологічну позначку