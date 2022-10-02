Що буде з курсом долара у жовтні: коментар експерта

Нацбанк у жовтні ввів низку обмежень, спрямованих на боротьбу з чорним ринком доларів

Курс долара у жовтні може впасти до позначки в 42 грн/дол, а можливо і 41,5. Такий розвиток подій можливий через боротьбу Нацбанку з чорним ринком. Про це економічний експерт Олександр Охріменко розповів виданню «Телеграф».

«Нацбанк у жовтні ввів низку обмежень, спрямованих на боротьбу з чорним ринком доларів, зокрема, обмежив можливість зняття готівки за кордоном, які потім привозилися в Україну і продавалися за підвищеним курсом. Розплатитися з них можна, а зняти і привезти в Україну для спекуляції – ні», – заявив він.

«Якщо Нацбанк продовжить свої обмежувальні заходи, і вони будуть успішними, думаю, курс готівкового долара на чорному ринку впаде до 42 гривень. А в банківських обмінниках, можливо, навіть до 41,5 гривень», – додав Охріменко.

2 жовтня курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва ослаб на 3 копійки – до 42,03 грн/дол. Щодо євро курс гривні не змінився і становить 40,80 грн/євро.

А курс готівкового долара в «ПриватБанку» залишився на рівні попереднього показника – 41,60 грн/дол. Курс гривні до євро також не змінився і склав 40,80 грн/євро.

Тим часом, економічний експерт Данило Монін прогнозує два варіанти розвитку події на українському валютному ринку в жовтні. Відповідно до одного з них, готівковий курс долара може зрости до позначки в 45 грн/дол.

Нагадаємо, Національний банк не має наміру змінювати фіксований обмінний курс – найближчим часом він залишатиметься на рівні 36,6 гривень за долар.

21 липня Національний банк скоригував офіційний курс на 25% та встановив його на рівні 36,6 гривні за долар.

Також раніше Національний банк України оновив та уточнив валютні обмеження, необхідні для забезпечення макроекономічної стійкості України.