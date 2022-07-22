Новий курс гривні. Нацбанк відреагував на паніку та дав роз’яснення

Коригування фіксованого курсу на 25% не означає рівнозначного зростання цін, наполягає регулятор

Національний банк України заявив, що рішення зафіксувати офіційний курс гривні на новому рівні не матиме значного впливу на ціни. На сторінці у Facebook регулятор опублікував роз’яснення з цього приводу.

Учора Національний банк України скоригував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,57 грн/дол. США. Війна триває вже майже п'ять місяців і за цей період змінилася ситуація як в Україні, так і в світі. Для стабільного відновлення економіки курс має відповідати новим умовам. Це рішення матиме лише обмежений вплив на інфляцію – близько 2-3 відсоткових пунктів (в.п.) до річних темпів зростання цін, ураховуючи, що 0,6-0,8 в. п. із них становитимуть прямі та вторинні ефекти від підвищення цін на пальне. Вплив зміни рівня фіксації курсу на інфляцію вже враховано у новому прогнозі Національного банку», – ідеться у повідомленні.

Коригування фіксованого курсу на 25% не означає рівнозначного зростання цін, наполягає НБУ, та наводить такі аргументи:

По-перше, в основі цьогорічного зростання споживчих цін насамперед лежить не курсовий фактор, а інші причини. Це високі світові ціни, рекордна інфляція в світі та наслідки війни. Серед них: порушення ланцюгів постачання, менша пропозиція окремих товарів, більші виробничі витрати бізнесу, фізичне руйнування виробничих потужностей та інфраструктури та тимчасова окупація окремих територій нашої країни.

По-друге, ураховуючи, що курс на рівні 29,25 грн за 1 долар США через зміну внутрішньої та зовнішньої ситуації з часу його запровадження поступово втрачав роль якоря в економіці. Це означає, що в ціну імпортованих товарів ще до зміни рівня фіксації офіційного курсу вже закладався вищий курс гривні до долара США. Крім того, частина імпорту закуповувалася за рахунок готівкової валюти, курс на яку також був вищим за офіційний.

По-третє, в умовах низького споживчого попиту через спричинене війною падіння доходів населення імпортери та торговці лише частково можуть перенести на ціни зростання собівартості імпортованих товарів. Натомість вони будуть змушені коригувати свою власну маржу.

По-четверте, в кошику споживчої інфляції вага товарів, що переважно імпортуються, становить близько третини. Навіть для цих товарів, як уже було зазначено вище, ціноутворення не повністю обумовлюється обмінним курсом. Водночас ціноутворення товарів і послуг вітчизняного виробництва значно менше залежить від курсового чинника.

Саме тому перенесення коригування офіційного курсу на інфляцію не буде повним. +25% до офіційного курсу не означає рівнозначного зростання інфляції, вважає регулятор.

«Натомість фіксація офіційного курсу гривні на новому стійкішому рівні дасть змогу Національному банку й надалі утримувати контроль над розвитком динаміки цін. Якщо простіше, це збереже економіку від неконтрольованого подорожчання товарів та послуг у середньостроковій перспективі. Крім того, за нового фіксованого курсу внутрішні виробники та експортери матимуть конкурентніші умови на ринку. Часткове заміщення імпортованих товарів продукцією внутрішніх виробників сприятиме відновленню економіки та її більшій спроможності протистояти викликам воєнного часу», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, долар у столичних обмінниках 22 липня становить трохи менше ніж 40 грн. Як повідомляють кореспонденти «Главкома», $1 пропонують за 38,50-39 грн. Курс євро закріпився на рівні 39,50 грн.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановив Національний банк України, – 36,5686, євро – 37,2689.

Також підприємець Олексій Давиденко дав пораду українцям у зв’язку із підвищенням офіційного курсу долара до гривні на 25%. Він запропонував не зволікати із покупкою імпортних товарів. Тож якщо планували придбати побутову хімію, косметику, ліки, паливо, побутову техніку – краще буде це зробити прямо зараз.

Як відомо, Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

Нацбанк вже повідомив, що зростання споживчих цін (інфляція) за підсумками 2022 року дещо перевищить 30%.