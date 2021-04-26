У Москві стривожилися, що Зеленський запропонував змінити мінський формат

Пєсков зазначив, що видозмінити формат, не поклавши йому кінець, неможливо

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяву українського лідера Володимира Зеленського про розгляд Києвом реформування або скасування мінського формату для врегулювання ситуації на півдні України.

Раніше президент Зеленський виступив за реформування або скасування мінського формату для врегулювання конфлікту в Донбасі. Про це президент Зеленський сказав в інтерв'ю газеті Financial Times.

«Президент (Зеленський) говорив, про необхідність зміни Мінського формату, додавання інших країн – це черговий тривожний сигнал», – зазначив представник Кремля.

За його словами, Москва неодноразово говорила про те, що подібні заяви зайвий раз на вищому рівні демонструють те, що Україна хотіла б Мінський процес видозмінити. При цьому, зазначив Пєсков, видозмінити формат, не поклавши йому кінець, неможливо.

Тим часом, Зеленський назвав російські війська біля українського кордону психологічним тиском.