Україна – один із п’яти найбільших експортерів сільськогосподарської продукції до ЄС

Разом з цим, Україна опинилася серед країн, експорт яких за перші чотири місяці 2021 року найбільше знизився

Україна дещо втратила в обсягах експорту до ЄС товарів сільськогосподарського виробництва, але залишається на четвертій позиції в п’ятірці найбільших експортерів.

Про це йдеться у звіті щодо торгівлі ЄС сільськогосподарською продукцією у період з січня по квітень 2021 року, що оприлюднений на сайті Європейської Комісії, пише Укрінформ.

«До топ-напрямків агропромислового імпорту до ЄС за перші чотири місяці 2021 року входять Бразилія, Сполучені Штати, Велика Британія, Україна і Китай. На ці країни припадає 34% від загального обсягу такого імпорту», – йдеться у доповіді.

Разом з цим, Україна, поряд із Великою Британією, опинилася серед країн, експорт яких до ЄС у вимірі сільськогосподарської продукції за перші чотири місяці 2021 року найбільше знизився у порівнянні з таким же періодом 2020 року.

Для України у поточному році цей показник склав в абсолютних цифрах 1874 мільйони євро (-452 млн. євро, або -19,4%). Зниження обсягів експорту відбулося за рахунок зменшення обсягів поставок до ЄС насіння кукурудзи та соняшника. При цьому на Україну припадає 4,9% від загального експорту такої продукції до ЄС, країна залишається на четвертій позиції серед найбільших експортерів до країн Європейського Союзу.

В переліку найбільш важливих напрямків для європейського експорту Україна знаходиться на 13-й позиції, на її долю припадає 1,5% європейського експорту сільськогосподарської продукції. В абсолютних показниках протягом перших чотирьох місяців у поставках таких товарів з ЄС до України зафіксоване зростання на 7,3%, – до абсолютного показника у 1024 мільйонів євро (+69 млн. євро).

Загальний обсяг торгівлі сільськогосподарською продукцією для країн ЄС, включаючи експортні та імпортні операції, у період з січня по квітень поточного року склав 103,4 мільярда євро, на 1,1% менше, ніж протягом такого ж періоду 2020 року.

При цьому ЄС наростив експорт такої продукції на 1,7% – до 63 мільярдів євро, в той час як обсяги імпорту впали на 5,1% – до 40,3 мільярдів євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна на 100 % вичерпала річні квоти на безмитні поставки виноградного та яблучного соку (20 тисяч тонн – річний обсяг), меду (шість тисяч тонн) та оброблених томатів (десять тисяч тонн) у країни Європейського союзу в межах зони вільної торгівлі.

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