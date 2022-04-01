Shell у квітні не зможе заплатити Росії за газ – Bloomberg

Компанія планує відмовитися від російських нафти та газу

Як стало відомо сьогодні, нафтопереробна компанія Shell оголосила про намір поетапно відмовитися від усіх російських вуглеводнів, включаючи нафту, нафтопродукти, газ та скраплений природний газ. Про це йдеться у заяві компанії.

Як негайний перший крок компанія припинить усі спотові закупівлі російської сирої нафти, закриє свої АЗС та припинить роботу з виробництва авіаційного палива та мастильних матеріалів у росії.

«Ми чітко усвідомлюємо, що наше рішення минулого тижня придбати вантаж російської сирої нафти для переробки було неправильним. Ми просимо вибачення за це. Як ми вже казали, ми передамо прибуток від продажу обмеженої кількості російської нафти, що залишилася, до спеціального фонду», – сказав генеральний директор Shell Бен ван Бюрден.

За його словами, найближчим часом компанія вирішить, як найкраще розподілити ці кошти.

«Протягом найближчих днів і тижнів ми працюватимемо з партнерами, які надають допомогу, та гуманітарними агенціями, щоб визначити, як гроші з цього фонду найкраще можуть бути використані для полегшення жахливих наслідків, які ця війна принесла для народу України», – додав він.

Також британська нафтогазова компанія Shell, ймовірно, не зможе розрахуватися за російський газ в цьому місяці. На відміну від ЄС, Великобританія ввела санкції проти «Газпромбанку». Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел видання, Shell зіткнеться з труднощами при оплаті постачання російського газу в цьому місяці. У Кремлі хочуть, щоб платежі йшли через «Газпромбанк». Однак фінансова установа знаходиться під санкціями Великобританії.

Як відзначають співрозмовники видання, «Газпром» знає про потенційні проблеми з платежами в Shell і шукає способи їх вирішення. За словами одного з джерел, російська компанія не очікує, що перехід на рублі стане серйозною проблемою в її відносинах з більшістю європейських клієнтів.

«Ми уважно стежимо за ситуацією», – повідомили агентству в пресслужбі Shell.

Нагадаємо, Shell закриє мережу своїх автозаправок у Росії.

Як повідомлялося раніше, британсько-нідерландська компанія Shell відреагувала на критику свого рішення придбати нафту з РФ на фоні вторгнення російських військ до України.

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