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    Події в Україні

    Мер Харкова пообіцяв «списати» містянам плату за комуналку

    Харків сильно постраждав від обстрілів російських окупантів, ворог завдав великої шкоди інфраструктурі міста - Мер Харкова пообіцяв «списати» містянам плату за комуналку
    Харків сильно постраждав від обстрілів російських окупантів, ворог завдав великої шкоди інфраструктурі міста
    фото: facebook.com/police.kharkov

    Комунальні платежі скасовуються

    Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що з 24 лютого і до кінця війни мешканцям міста спишуть усі борги за комунальні послуги. Про це інформує «Суспільне Харків».

    «Ми сьогодні ініціювали питання, щоб люди, які залишилися у Харкові, які перебувають в умовах воєнних дій, вони справжні герої і, звісно, сьогодні сплачувати за комунальні послуги вони не будуть. Я маю на увазі, вода, тепло, гаряча вода, послуги каналізації, придомова територія, вивіз сміття – це місто братиме на себе», – сказав Терехов в ефірі телемарафону.

    Це стосується усіх жителів міста, уточнили у пресслужбі мерії.

    Нагадаємо, учора на Харківщині знищені чотири літаки ворогів.

    Як повідомлялося, Мінінфраструктури працює над відбудовою Харкова і налагодженням логістики для бізнесу – Кубраков.

    Наразі у Харкові зруйновано понад 1500 житлових багатоповерхових будинків, понад 50 шкіл та сотні інших об’єктів.

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    Теги: Харків росія окупанти вода війна сміття мер Україна послуги місто окупація Ігор Терехов #stoprussia
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    Мер Харкова пообіцяв «списати» містянам плату за комуналку