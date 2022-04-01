Мер Харкова пообіцяв «списати» містянам плату за комуналку

Комунальні платежі скасовуються

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що з 24 лютого і до кінця війни мешканцям міста спишуть усі борги за комунальні послуги. Про це інформує «Суспільне Харків».

«Ми сьогодні ініціювали питання, щоб люди, які залишилися у Харкові, які перебувають в умовах воєнних дій, вони справжні герої і, звісно, сьогодні сплачувати за комунальні послуги вони не будуть. Я маю на увазі, вода, тепло, гаряча вода, послуги каналізації, придомова територія, вивіз сміття – це місто братиме на себе», – сказав Терехов в ефірі телемарафону.

Це стосується усіх жителів міста, уточнили у пресслужбі мерії.

Нагадаємо, учора на Харківщині знищені чотири літаки ворогів.

Як повідомлялося, Мінінфраструктури працює над відбудовою Харкова і налагодженням логістики для бізнесу – Кубраков.

Наразі у Харкові зруйновано понад 1500 житлових багатоповерхових будинків, понад 50 шкіл та сотні інших об’єктів.

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