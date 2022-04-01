Рашисти окуповують центральну частину Сумщини

У центральних районах Сумської області більше тисяча одиниць російської техніки

Російські окупаційні війська розширюють свою присутність у Сумській області, окопуючись у центральній частині. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький під час телемарафону.

За його словами, раніше південна частина області була окупована.

«Сьогодні ми спостерігаємо подібну ситуацію (в центральній частині. – Ред.), починають окопуватися у громадах, починають шукати місцеву владу. Ми розуміємо, що це початок окупації центральної частини Сумської області», - сказав Живицький.

За його словами, продовжується накопичення військ у Конотопському і частково Сумському районі.

«Починаючи від кордону з РФ, Білопільська громада, Боринська, Путивльська, Нова Слобода, і далі до Конотопа дуже складна ситуація. Більше тисяча одиниць російської техніки, періодично відбуваються зіткнення, відбуваються артилерійські обстріли наших населених пунктів», - сказав голова Сумської ОВА.

Нагадаємо, Мінінфраструктури почало оцінку збитків, нанесених окупантами Тростянцю.

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