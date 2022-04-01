Банкова назвала кількість евакуйованих за день: найбільше – з Маріуполя

Люди евакуюються автобусами і приватним транспортом

До Запоріжжя ще доїжджають евакуйовані з Бердянська та Мелітополя

У п’ятницю, 1 квітня, з районів ведення бойових дій було евакуйовано 6 266 людей. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він оприлюднив кількість евакуйованих в областях.

Донецька область:

Маріуполь - 3 071 людина

Луганська область:

Сєвєродонецьк – 285 людей

Рубіжне – 60 людей

Лисичанськ – 1 300 людей

Кремінна – 52 людини

Попасна – 38 людей

Запорізька область:

Пологи - 452 людини

Василівка - 180 людей

Мелітополь - 813 людей

Бердянськ - 15 людей

«Ми очікуємо у Запоріжжі людей, які, нарешті, виїхали автобусами та приватним транспортом з Бердянська та Мелітополя. Вони пройшли останній блокпост окупаційних військ у Василівці», - повідомив Тимошенко

Наразі до Запоріжжя слідують:

42 автобуси з Бердянська з маріупольцями

12 автобусів з Мелітополя з місцевими мешканцями

300 автомобілів приватного транспорту.

Нагадаємо, 31 березня було евакуйовано понад 2 тис. осіб.