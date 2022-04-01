Банкова назвала кількість евакуйованих за день: найбільше – з Маріуполя
До Запоріжжя ще доїжджають евакуйовані з Бердянська та Мелітополя
У п’ятницю, 1 квітня, з районів ведення бойових дій було евакуйовано 6 266 людей. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Він оприлюднив кількість евакуйованих в областях.
Донецька область:
- Маріуполь - 3 071 людина
Луганська область:
- Сєвєродонецьк – 285 людей
- Рубіжне – 60 людей
- Лисичанськ – 1 300 людей
- Кремінна – 52 людини
- Попасна – 38 людей
Запорізька область:
- Пологи - 452 людини
- Василівка - 180 людей
- Мелітополь - 813 людей
- Бердянськ - 15 людей
«Ми очікуємо у Запоріжжі людей, які, нарешті, виїхали автобусами та приватним транспортом з Бердянська та Мелітополя. Вони пройшли останній блокпост окупаційних військ у Василівці», - повідомив Тимошенко
Наразі до Запоріжжя слідують:
- 42 автобуси з Бердянська з маріупольцями
- 12 автобусів з Мелітополя з місцевими мешканцями
- 300 автомобілів приватного транспорту.
Нагадаємо, 31 березня було евакуйовано понад 2 тис. осіб.