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    Події в Україні

    Банкова назвала кількість евакуйованих за день: найбільше – з Маріуполя

    Люди евакуюються автобусами і приватним транспортом - Банкова назвала кількість евакуйованих за день: найбільше – з Маріуполя
    Люди евакуюються автобусами і приватним транспортом

    До Запоріжжя ще доїжджають евакуйовані з Бердянська та Мелітополя

    У п’ятницю, 1 квітня, з районів ведення бойових дій було евакуйовано 6 266 людей. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

    Він оприлюднив кількість евакуйованих в областях.

    Донецька область:

    • Маріуполь - 3 071 людина

    Луганська область:

    • Сєвєродонецьк – 285 людей
    • Рубіжне – 60 людей
    • Лисичанськ – 1 300 людей
    • Кремінна – 52 людини
    • Попасна – 38 людей

    Запорізька область:

    • Пологи - 452 людини
    • Василівка - 180 людей
    • Мелітополь - 813 людей
    • Бердянськ - 15 людей

    «Ми очікуємо у Запоріжжі людей, які, нарешті, виїхали автобусами та приватним транспортом з Бердянська та Мелітополя. Вони пройшли останній блокпост окупаційних військ у Василівці», - повідомив Тимошенко

    Наразі до Запоріжжя слідують:

    • 42 автобуси з Бердянська з маріупольцями
    • 12 автобусів з Мелітополя з місцевими мешканцями
    • 300 автомобілів приватного транспорту.

    Нагадаємо, 31 березня було евакуйовано понад 2 тис. осіб.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Банкова назвала кількість евакуйованих за день: найбільше – з Маріуполя