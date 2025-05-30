У що вкладати гроші під час війни? Експерт назвав два активи

Експерт розповів про найнадійніші варіанти активів для консервативних інвесторів

Під час війни в Україні найконсервативнішими та найменш ризиковими активами для інвестицій вважаються гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та аграрна земля у центральних і західних регіонах країни. Таку думку висловив засновник інвестиційної спільноти «УкрІнвестКлуб» Дмитро Карпіловський в інтерв’ю delo.ua, повідомляє «Главком».

За словами експерта, гривневі ОВДП є найнадійнішим інструментом для масового інвестора в Україні. Цей продукт вигідний тим, що дозволяє зберігати гроші з мінімальним ризиком і у будь-який момент мати доступ до коштів. Натомість інвестиції в аграрну землю є більш довгостроковими – вкладати в неї варто мінімум на кілька років.

«Хорошим консервативним інструментом мені здається аграрна земля. Якщо ОВДП – це інструмент, з якого гроші можна швидко зняти, то в аграрну землю варто вкладати хоча б на пару років. З військової точки зору аграрна земля в центральній і західній Україні – найменш вразлива, окрім прифронтових регіонів», – пояснив Карпіловський.

Він також зазначив, що інвестує в рекреаційну нерухомість, але цей актив він вважає більш ризиковим. Особливо перспективно, на думку експерта, є дохідна нерухомість, яка перебуває на пізніх етапах будівництва, – вона має потенціал для зростання ціни та прибутковості, особливо після завершення війни. Серед більш ризикових напрямків інвестор назвав готельну нерухомість в Україні та за кордоном.

Дмитро Карпіловський поділився, що в його планах на цей рік – вкласти близько мільйона доларів, половину суми виділити на енергетичний сектор. Ще одна цікава інвестиційна ставка – це китайські електромобілі, які він купує для роботи в київському таксі.

«Це молода й складна галузь, але я бачу тут шалений потенціал. Особливо у зв’язку з проблемами в енергетиці зростає попит на установки зберігання енергії. Я купую китайські електромобілі та запускаю їх у київське таксі. Це моя ставка на те, що китайські електромобілі подешевшають, а американські і німецькі подорожчають на фоні тарифної війни США. Попри війну, попит на таксі в Києві залишається стабільним, що дозволяє отримувати високу прибутковість – близько 70% річних», – пояснив експерт.

Інвестор радить поєднувати консервативні інвестиції з більш ризиковими проєктами, враховуючи індивідуальні цілі, часові горизонти та рівень прийнятного ризику.

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