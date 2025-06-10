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ChatGPT «ліг» в усьому світі: що відомо

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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ChatGPT «ліг» в усьому світі: що відомо
У OpenAI повідомили, що «продовжують розслідувати цю проблему»
фото: depositphotos.com

Дехто досі може зайти у ChatGPT, але помічає, що сервіс працює повільно і відповідає значно довше, ніж зазвичай

Сервіс ChatGPT від OpenAI тимчасово недоступний для частини користувачів в усьому світі. З ранку вівторка, 10 червня, спостерігаються серйозні перебої в роботі платформи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Downdetector.

Користувачі повідомляють про помилку «Щось пішло не так», яка висвітлюється при намаганні завантажити чат або отримати відповідь на запит. Згідно з Downdetector, проблеми почалися приблизно о 10:00 за Києвом. Збій охопив численні регіони світу.

На сторінці стану OpenAI зазначено, що в цей час деякі користувачі почали спостерігати «підвищену кількість помилок та затримки», відзначивши, що проблеми стосувалися ChatGPT, інструменту для створення відео з тексту Sora та API OpenAI.

ChatGPT «ліг» в усьому світі: що відомо фото 1
скриншот із соцмереж

Дехто досі може зайти в ChatGPT, але помічає, що сервіс працює повільно і відповідає значно довше, ніж зазвичай. Інші можуть користуватися чат-ботом без будь-яких проблем, тому збої та помилки, схоже, не торкнулися всіх юзерів.

Сервіс не відповідає на запити
Сервіс не відповідає на запити
скриншот: «Главком»

У OpenAI повідомили, що «продовжують розслідувати цю проблему». Причини збою та час відновлення стабільної роботи сервісу поки що невідомі.

Нагадаємо, частина територій Іспанії та Португалії 28 квітня лишилась без електрики. Цей збій став одним із наймасштабніших у новітній історії Європи. Країни втратили понад 10 ГВт потужності. 

В обох країнах масштабний блекаут торкнувся десятків мільйонів людей. Особливо складною виявилася ситуація у великих містах із їхнім трафіком, лікарнями та складами ліків.

Як відомо, національна судова колегія Іспанії засекретила матеріали розслідування масштабного відключення електроенергії. Відповідний запит було подано прокуратурою країни, щоб унеможливити дискредитацію або саботаж процесу розслідування.

До слова, увечері в четвер, 15 травня, росіяни масово скаржилися на збій у роботі додатків та онлайн-сервісів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сервісу Downdetector. Користувачі ренету поскаржилися на роботу сервісів Twitch, TikTok, Discord, а також на неполадки в роботі додатків деяких банків і мобільних операторів. Водночас масовий збій не торкнувся месенджера Telegram.

Теги: штучний інтелект Chat GPT інтернет

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