За програмою «єКнига» придбано майже 215 тис. книжок: названо найпопулярнішу

У переліку найпопулярніших книжок домінують зарубіжні автори (88%), з них переважає романтична та молодіжна література

Роман Коллін Гувер «Покинь, якщо кохаєш» придбало 3 093 українців

За перші три місяці програмою «єКнига» скористалися понад 317 тис. 18-річних українців. Вони витратили 68 млн грн на 214 978 книжок. Як передає «Главком», про це повідомили в Українському інституті книги.

Інститут підбив підсумки першого кварталу роботи програми державної підтримки для 18-річних «єКнига». Програма запрацювала в грудні 2024 року, і відтоді нею скористалися 317 334 громадян України.

За перший квартал вісімнадцятирічні українці витратили на книжки майже 68 млн грн. За даними Міністерства цифрової трансформації України, 64,52% отримувачів – це жінки, 34,48% – чоловіки.

Станом на 1 травня 2025 року 23 млн грн лишаються на рахунках отримувачів невитраченими.

Покупка книжок за програмою «єКнига» здійснювалася переважно в онлайн-книгарнях – 66,58%, тоді як у стаціонарних крамницях придбали 33,42% книжок. Загалом за програмою придбали 214 978 книжок, серед яких 3135 – електронні.

Найпопулярнішими стали такі видавництва:

«КСД» (20,86% / 44 854);

Vivat (14,36% / 30 876);

BookChef (13,10% / 28 171);

«Ранок» (5,88% / 12 650);

«ВСЛ» (3,71% / 7 982).

У переліку найпопулярніших книжок домінують зарубіжні автори (88%), з них переважає романтична та молодіжна література. Серед українських авторів у першій десятці – Володимир Станчишин «Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією». Серед 50 найпопулярніших також твори Ілларіона Павлюка, Андрія Сем’янківа.

Десятка найпопулярніших серед 18-річних українців книжок виглядає наступним чином:

Коллін Гувер «Покинь, якщо кохаєш»;

Карлтон Х. Д. «Гра в кота і мишу. Книга 1: Переслідування Аделіни»;

Тейлор Дженкінс Рід «Сім чоловіків Евелін Г’юґо»;

Бріанна Вест «Тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення»;

Джим Ловлесс «Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш»;

Карлтон Х. Д. «Гра в кота і мишу. Книга 2: Полювання на Аделіну»;

Пенелопа Дуглас «Панк 57»;

Коллін Гувер «Залишся, якщо кохаєш»;

Володимир Станчишин «Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією»;

Лора Новлін «Якби він був зі мною».

«Покинь, якщо кохаєш» – роман Коллін Гувер, написаний на основі проблемного шлюбу її батьків. Головна героїня Лілі, прототипом якої частково постає сама авторка, втрачає тата й знову поринає в спогади про непросте дитинство. Нарешті дівчина готова ступити на власний шлях і збудувати свою родину. Однак їй не вдасться знайти спокій, поки вона не здолає всіх тіней минулого й не наважиться розірвати зачароване коло, сплетене з правди, страху, прощення, нерішучості й любові. Найбільшої популярності книга набула у 2022-му завдяки TikTok. Вона розійшлася тиражем понад мільйон примірників у всьому світі, її переклали більш ніж 20 мовами. У 2024 року світ побачила екранізація роману.

Так, успішні українці зі сфер реальної економіки, економісти й представники бізнес-спільнот, та відомі представники креативного бізнесу розповіли, які три книги вони порадили б собі 18-річним і чому? Вибір представників економіки подало видання delo.

Зауважимо, зараз в Україні діє урядова програма «єКнига», яка дозволяє 18-річним громадянам отримати 908 грн на придбання україномовних книг. З програмою можна ознайомитись за посиланням.

Також інженер та мільярдер Ілон Маск поділився списком дев'яти книг, які допоможуть краще орієнтуватися у світі штучного інтелекту, економіки, керувати людьми та комунікаціями.