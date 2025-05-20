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Представник «Метінвесту» назвав головні виклики українського бізнесу

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Представник «Метінвесту» назвав головні виклики українського бізнесу
Директор департаменту корпоративних комунікацій компанії «Метінвест» Олег Давиденко
фото: metinvest.media

Під час війни корпоративна соціальна відповідальність кардинально трансформувалася – досвід великого українського бізнесу

Головні виклики для великого українського бізнесу у воєнний час полягають у складності стратегічного планування, реалізації довгострокових репутаційних проєктів і підготовці до повоєнного відновлення країни. Про це розповів директор департаменту корпоративних комунікацій компанії «Метінвест» Олег Давиденко. 

«Популярне поняття корпоративної соціальної відповідальності кардинально трансформувалося: зараз найбільше ресурсів ми спрямовуємо на допомогу ЗСУ та гуманітарну ініціативу «Рятуємо життя», яка вже допомогла приблизно пів мільйона українців. Водночас ми потроху відновлюємо й підтримку традиційних проєктів із розвитку інфраструктури та медицини в наших регіонах присутності», – каже Давиденко.

Він також зауважив, що в умовах війни будь-яке стратегічне планування є надзвичайно складним, адже бізнесу важко інвестувати в Україну без гарантій безпеки, та складно реалізовувати великі довгострокові репутаційні проєкти.

«Головний виклик для нас – це невизначеність і дуже високий рівень інформаційного шуму. Слід показувати, що роблять країна та бізнес, щоб меседж про захист Європи та демократичного суспільства звучав у світі потужно й узгоджено – разом із державою та компаніями, які тут працюють. Сплачуючи значні суми до бюджету, ми підтримуємо економіку країни та прифронтових регіонів, забезпечуємо додаткові ресурси для допомоги армії та відновлення інфраструктури. Це зміцнює довіру з боку уряду, партнерів і громадськості, показуючи, що на компанію можна покластися в будь-які часи», – підкреслив Давиденко.

Директор департаменту корпоративних комунікацій компанії нагадав, що «Метінвест» втратив величезну кількість активів у Маріуполі й Авдіївці, призупинено діяльність шахт у Покровську. Підприємства ж, що залишилися, фактично працюють на лінії фронту в умовах підвищеної небезпеки.

«Попри це у 2024 році металургійні підприємства компанії випустили 20 нових видів продукції. За три роки повномасштабної війни «Метінвест» налагодив виробництво близько 70 нових видів продукції, а за десятиліття війни – 422 видів. Також компанія сплатила 19,8 млрд грн податків і зборів, що становить 61% від загального обсягу відрахувань металургійних підприємств у 2024 році. Тож торік «Метінвест» став найбільшим платником податків у ГМК України», – резюмував Давиденко.

Нагадаємо, раніше «Метінвест» Ріната Ахметова увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України за ветеранську програму. Також компанія отримала відзнаку у номінації «Місце для героїв», де бралися до уваги програми ветеранських спільнот та турбота про ветеранів: за даними Korn Ferry, на компанію припадає майже третина ветеранів, що повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Це робить «Метінвест» лідером серед компаній, що працевлаштовують ветеранів.

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Теги: гроші бізнес Рінат Ахметов

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