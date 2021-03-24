Шмигаль озвучив тариф на електроенергію з 1 квітня

За світло поки що українці платитимуть по-старому

Наразі ціна на електроенергію для населення залишається без змін

Кабінет міністрів вирішив зберегти ціну на електроенергію для населення з 1 квітня на колишньому рівні. Ціна становитиме 1,68 гривень за кіловат. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Сьогодні ми приймаємо рішення, що ціна на електроенергію для населення залишається без змін, тобто 1,68 гривень кВт», - сказав він.

«У той же час ми дозволили «Енергоатому» повноцінно працювати на ринку, що дасть компанії можливість отримувати необхідні кошти», - додав він.

Напередодні стало відомо, що Кабінет міністрів може на певний час продовжити покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів на енергоринку (ПСО), термін дії якого завершується 31 березня. Тобто тарифи на електроенергію для населення не зміняться ще якийсь час.

Нагадаємо, постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу перші 100 кВт на рівні 90 копійок за 1 кВт набрала чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.

Крім того, для споживачів з електроопаленням скасована норма, за якою в період з 1 жовтня по 30 квітня при споживанні до 3000 кВт електроенергії на місяць вони платили за тарифом 90 коп./кВт, а за об'єм понад 3000 кВт - 1,68 грн/кВт.

Кабінет міністрів України 1 лютого встановив порядок надання компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії. Компенсація у розмірі 1,4 млрд гривень надходитиме на рахунки постачальників електроенергії. Здебільшого це домогосподарства з електроопаленням.

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