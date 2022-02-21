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    Економіка та фінанси

    Мінсоцполітики роз'яснило, на які послуги надається житлова субсидія

    Наразі у вигляді житлових субсидій з бюджетних коштів відшкодовують витрати на оплату житлово-комунальних послуг - Мінсоцполітики роз'яснило, на які послуги надається житлова субсидія
    Наразі у вигляді житлових субсидій з бюджетних коштів відшкодовують витрати на оплату житлово-комунальних послуг
    фото: glavcom.ua

    Житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива надаються один раз на рік

    Відповідно до закону «Про житлово-комунальні послуги», перелік житлових субсидій час від часу зазнає змін. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

    Наразі у вигляді житлових субсидій з бюджетних коштів відшкодовують витрати на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, а саме:

    1) внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також наступних житлово-комунальних послуг:

    • житлової послуги – послуги з управління багатоквартирним будинком;
    • комунальних послуг – послуг з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами;

    2) внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив, та витрат на комунальні послуги в такому будинку;

    3) на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

    Житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива надаються один раз на рік і призначаються, якщо домогосподарство не отримує комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та не використовує природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення.

    Зауважимо, не всі безробітні українці зможуть отримати субсидію, – Мінсоцполітики. Як відомо, Мінсоцполітики розробило порядок позбавлення українців субсидій: деталі.

    До слова, в Україні можуть з'явитися «єІпотеки» та «єСубсидії»: в Офісі президента розкрили деталі. Також українців змусять повернути субсидії: у кого можуть забрати тисячі гривень.

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    Теги: газ субсидія Міністерство соціальної політики опалення українці водопостачання домогосподарство послуги
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    Мінсоцполітики роз'яснило, на які послуги надається житлова субсидія