Шмигаль: Україна отримає транш МВФ до кінця року

Глава уряду запевнив, що Україна «виконала всі макропоказники», необхідні для подальшої співпраці з МВФ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд завершує роботу над новим меморандумом з Міжнародним валютним фондом. Про це він сказав на Київському міжнародному економічному форумі.

За словами Шмигаля, перший транш МВФ Київ зможе отримати до кінця поточного року, але точну дату не назвав.

Очільник уряду запевнив, що Україна «виконала всі макропоказники», необхідні для подальшої співпраці з МВФ.

Місія МВФ розпочала роботу в Україні 21 вересня. 22 вересня глава місії МВФ провела перші перемовини з українською владою.

9 червня 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України на суму близько 5 мільярдів доларів із негайним наданням 2,1 мільярда доларів першого траншу. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by закінчилася у середині лютого 2021 року без рекомендації про виділення другого траншу.

Як заявив 14 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна очікує, що черговий транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на суму 750 мільйонів доларів може надійти наприкінці листопада або на початку грудня.

Крім того, глава Нацбанку хоче продовжити терміни чинної програми з МВФ. А чинна програма з МВФ закінчується 8 грудня.

Також аналітик спрогнозував курс долара і євро у жовтні. Експерт пов'язав зміцнення національної валюти зі сприятливою кон'юнктурою у зовнішній торгівлі.

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